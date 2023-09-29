Кому автоматически предоставят субсидию.
В Кабмине утвердили списки граждан, которым автоматически назначат субсидию. Речь идет о лицах, которые имели льготы раньше и во время неотапливаемого сезона получали их в нулевом размере.
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Также автоматически перечислят субсидии, которые назначались ранее, если эта сумма не покрывает определенную часть расходов по коммуналке. Премьер-министр Украины – Денис Шмыгаль объяснил, как именно произойдут изменения.
Благодаря цифровизации процессов, все субсидии в этом году будут переназначены автоматически.
Также Шмыгаль сообщил, что правительство хочет увеличить расходы по субсидиям. В бюджете на 2024 год эта опция уже заложена.
Как получить субсидию
На льготы имеют право граждане, чьи коммунальные услуги на 15% выше суммарного дохода семьи. Какие документы для этого необходимы:
- заявление;
- удостоверение личности;
- право на доходы;
- договор аренды или свидетельство на право собственности жилья по указанному адресу.
Подать заявление на получение субсидии можно офлайн в ПФУ, а также онлайн:
- через сервис "Действие";
- в вебпортали ПФУ.