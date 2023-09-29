Кому автоматично нададуть субсидію
У Кабміні ухвалили списки громадян, яким автоматично призначать субсидію. Йдеться про осіб, які мали пільги раніше і під час неопалювального сезону отримували їх у нульовому розмірі.
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Також автоматично перерахують субсидії, які призначалися раніше, якщо ця сума не покриває визначену частину витрат по комуналці. Прем'єр-міністр України – Денис Шмигаль пояснив як саме відбудуться зміни.
Завдяки цифровізації процесів усі субсидії цього року будуть перепризначені автоматично.
Також Шмигаль повідомив, що уряд хоче збільшити витрати на субсидії. У бюджеті на 2024 рік ця опція уже закладена.
Як отримати субсидію
На пільги мають право громадяни, чиї комунальні послуги на 15% вищі за сумарний дохід родини. Які документи для цього необхідні:
- заява;
- посвідчення особи;
- декларація про доходи;
- договір оренди або ж свідоцтво на право власності житла за вказаною адресою.
Подати заяву на отримання субсидії можна офлайн у ПФУ, а також онлайн:
- через сервіс "Дію";
- у вебпорталі ПФУ.