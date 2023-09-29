Кому автоматично нададуть субсидію

У Кабміні ухвалили списки громадян, яким автоматично призначать субсидію. Йдеться про осіб, які мали пільги раніше і під час неопалювального сезону отримували їх у нульовому розмірі.

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Також автоматично перерахують субсидії, які призначалися раніше, якщо ця сума не покриває визначену частину витрат по комуналці. Прем'єр-міністр України – Денис Шмигаль пояснив як саме відбудуться зміни.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Завдяки цифровізації процесів усі субсидії цього року будуть перепризначені автоматично.

Також Шмигаль повідомив, що уряд хоче збільшити витрати на субсидії. У бюджеті на 2024 рік ця опція уже закладена.

Як отримати субсидію

На пільги мають право громадяни, чиї комунальні послуги на 15% вищі за сумарний дохід родини. Які документи для цього необхідні:

заява;

посвідчення особи;

декларація про доходи;

договір оренди або ж свідоцтво на право власності житла за вказаною адресою.

Подати заяву на отримання субсидії можна офлайн у ПФУ, а також онлайн: