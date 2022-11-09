Каким будет размер субсидии этого отопительного сезона

Об этом рассказал Денис Шмигаль на заседании правительства. По словам премьер-министра, около 60% всех объектов по стране уже подключены к теплу. Каким будет размер субсидий этого отопительного сезона и хватит ли средств на всех, читайте в тексте.

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Как заявил Денис Шмигаль, отопительный сезон в Украине начался, несмотря на обстрелы критической инфраструктуры, которые совершает Россия. Южные регионы подключают более медленно, но этот процесс также продолжается.

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В пяти областях уровень подключения к теплу составляет, а еще в двух регионах он уже достиг 100%.

Закупаем резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведем переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы все быстро отремонтировать и быть готовыми к разным ситуациям.

– подчеркивает Шмигаль.

Что будет с субсидиями

В украинском бюджете достаточно средств для наиболее уязвимых слоев населения как на этот год, так и на следующий.

Следовательно, субсидии получают почти 2,5 миллиона домохозяйств. Это количество, по прогнозам, будет еще увеличиваться.

Средний размер субсидии прогнозируемо составит около 1800 грн. в месяц. В бюджете как на этот, так и на следующий год достаточно средств, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения и предоставить необходимый объем помощи в виде субсидий,

– добавил премьер-министр.

Достаточно ли газа в украинских хранилищах

На сегодняшний день Украина имеет в запасах 14,6 миллиардов кубических метров газа, из которых 98% — украинский газ, а 2% — принадлежит нерезидентам.

Относительно мягкая осень и экономия энергоресурсов позволяет сейчас закачивать больше газа, чем его отбирают из газохранилищ,

– говорит Денис Шмигаль.

что государственная компания "Укргаздобыча" за 9 месяцев этого года добыла около 10 миллиардов кубических метров природного газа. А на складах ТЭС и ТЭЦ хранится 1,5 миллиона тонн угля, что почти вдвое больше необходимых гарантированных запасов.

Как рассказывает 24 каналу Олег Попенко, эксперт по ЖКУ, запасов в Украине достаточно и этого может вплотную хватить. Однако есть риски, что нет.

Должен быть еще запас газа у нас, в случае непредвиденных обстоятельств. Поэтому здесь вопрос пока открыт,

– добавил эксперт.

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