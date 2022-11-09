Каким будет размер субсидии этого отопительного сезона
Об этом рассказал Денис Шмигаль на заседании правительства. По словам премьер-министра, около 60% всех объектов по стране уже подключены к теплу. Каким будет размер субсидий этого отопительного сезона и хватит ли средств на всех, читайте в тексте.
Как Украина готовится к зиме
Как заявил Денис Шмигаль, отопительный сезон в Украине начался, несмотря на обстрелы критической инфраструктуры, которые совершает Россия. Южные регионы подключают более медленно, но этот процесс также продолжается.
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Закупаем резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведем переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы все быстро отремонтировать и быть готовыми к разным ситуациям.
– подчеркивает Шмигаль.
Что будет с субсидиями
В украинском бюджете достаточно средств для наиболее уязвимых слоев населения как на этот год, так и на следующий.
Следовательно, субсидии получают почти 2,5 миллиона домохозяйств. Это количество, по прогнозам, будет еще увеличиваться.
Средний размер субсидии прогнозируемо составит около 1800 грн. в месяц. В бюджете как на этот, так и на следующий год достаточно средств, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения и предоставить необходимый объем помощи в виде субсидий,
– добавил премьер-министр.
Достаточно ли газа в украинских хранилищах
На сегодняшний день Украина имеет в запасах 14,6 миллиардов кубических метров газа, из которых 98% — украинский газ, а 2% — принадлежит нерезидентам.
Относительно мягкая осень и экономия энергоресурсов позволяет сейчас закачивать больше газа, чем его отбирают из газохранилищ,
– говорит Денис Шмигаль.
Как рассказывает 24 каналу Олег Попенко, эксперт по ЖКУ, запасов в Украине достаточно и этого может вплотную хватить. Однако есть риски, что нет.
Должен быть еще запас газа у нас, в случае непредвиденных обстоятельств. Поэтому здесь вопрос пока открыт,
– добавил эксперт.
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Как подготовиться к отопительному сезону и что стоит купить
- Прежде всего, позаботьтесь о проведении бытовой термомодернизации. Кроме того, следует выбрать одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации;
- Отодвиньте мебель от батарей, заберите задерживающие тепло шторы;
- Отрегулируйте пластиковые окна, а если у вас деревянные окна, то заклейте их так, чтобы не было щелей, пропускающих тепло;
- Купите туристическую горелку, которая поможет в приготовлении пищи;
- Установите генератор по возможности;
- Пригодится газовый обогреватель;
- Запаситесь приборами на солнечных батареях: фонариками, зарядными устройствами и прочее.