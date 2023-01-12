Субсидия теперь будет выплачиваться только деньгами

С января 2023 года льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг будут выплачиваться только в денежной форме. Тем кто получал в безналичной форме выплаты перечислят через отделения Укрпочты или банка.

Как получить средства от ПФУ

Тем кто получал в наличной форме

Украинцы, получавшие льготы до декабря 2022 года льготы в наличной форме, а также обратившимся за предоставлением выплаты начиная с декабря 2022 года, ПФУ перечислит средства на их счета в банках или для выплаты через Укрпочту.

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В Фонде отметили, что перерасчет через банк или отделение Укрпочты будет зависеть от того, какой способ оплаты выбрал получатель льготы.

Тем кто получал в безналичной форме

Пенсионерам, которые до декабря 2022 получали льготы в денежной безналичной форме, выплата будет осуществляться путем перечисления средств на их пенсионные счета в банках или через отделение Укрпочты, где украинец получает пенсионные выплаты.

Для не пенсионеров средства на выплату льгот перечисляются на их текущие счета, открытые ПФУ в Сбербанке. Об открытии такого счета в банке органы ПФУ информируют льготника.

Как получить средства на счет в другом банке

Чтобы получить средства с такого счета, нужно лично обратиться в Сбербанк для заключения договора банковского счета.

Если же льготник желает получать средства на выплату льгот на счет, открытый в другом банке, или через отделение Укрпочты, он должен обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган ПФУ избранным способом:

лично в любой сервисный центр главного управления Пенсионного фонда Украины;

по почте;

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Как получить субсидию

Если вы еще не получили субсидию, но хотите, то для этого нужно написать заявление и подать декларацию о доходах в органы ПФУ, должностных лиц центра предоставления административных услуг, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

Подать заявление украинцы могут физически или в онлайн формате. Это можно сделать на сайте ПФУ, через мобильное приложение ПФУ или на портале Действие.

Проверить, получаете ли вы субсидию, можно на сайте Минсоцполитики, нажав здесь.

Как рассчитывают субсидию

Субсидия – это разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг и объемом обязательного платежа.

Следовательно, зная доход семьи, а также членов семьи можно самостоятельно рассчитать размер обязательного платежа и ориентировочный размер субсидии. Также заметим, что жилищная субсидия рассчитывается раздельно на отопительный и неотапливаемый сезоны.

субсидия = плата за ЖКУ в пределах норм и нормативов минус обязательный платеж