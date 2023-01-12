Субсидия теперь будет выплачиваться только деньгами

12 января 2023, 14:00
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Источник:

Пенсиный фонд Украины

С января 2023 года льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг будут выплачиваться только в денежной форме. Тем кто получал в безналичной форме выплаты перечислят через отделения Укрпочты или банка.

Как получить средства от ПФУ

  • Тем кто получал в наличной форме

Украинцы, получавшие льготы до декабря 2022 года льготы в наличной форме, а также обратившимся за предоставлением выплаты начиная с декабря 2022 года, ПФУ перечислит средства на их счета в банках или для выплаты через Укрпочту.

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В Фонде отметили, что перерасчет через банк или отделение Укрпочты будет зависеть от того, какой способ оплаты выбрал получатель льготы.

  • Тем кто получал в безналичной форме

Пенсионерам, которые до декабря 2022 получали льготы в денежной безналичной форме, выплата будет осуществляться путем перечисления средств на их пенсионные счета в банках или через отделение Укрпочты, где украинец получает пенсионные выплаты.

Для не пенсионеров средства на выплату льгот перечисляются на их текущие счета, открытые ПФУ в Сбербанке. Об открытии такого счета в банке органы ПФУ информируют льготника.

Важно! Чтобы получить средства с такого счета, нужно лично обратиться в Сбербанк для заключения договора банковского счета.

Как получить средства на счет в другом банке

Если же льготник желает получать средства на выплату льгот на счет, открытый в другом банке, или через отделение Укрпочты, он должен обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган ПФУ избранным способом:

  • лично в любой сервисный центр главного управления Пенсионного фонда Украины;
  • по почте;
  • через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Как получить субсидию

Если вы еще не получили субсидию, но хотите, то для этого нужно написать заявление и подать декларацию о доходах в органы ПФУ, должностных лиц центра предоставления административных услуг, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

  • Подать заявление украинцы могут физически или в онлайн формате. Это можно сделать на сайте ПФУ, через мобильное приложение ПФУ или на портале Действие.
  • Проверить, получаете ли вы субсидию, можно на сайте Минсоцполитики, нажав здесь.

Как рассчитывают субсидию

Субсидия – это разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг и объемом обязательного платежа.

Следовательно, зная доход семьи, а также членов семьи можно самостоятельно рассчитать размер обязательного платежа и ориентировочный размер субсидии. Также заметим, что жилищная субсидия рассчитывается раздельно на отопительный и неотапливаемый сезоны.

Формула расчета субсидии: субсидия = плата за ЖКУ в пределах норм и нормативов минус обязательный платеж
Автор: Дар'я Вереньова