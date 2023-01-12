Субсидия теперь будет выплачиваться только деньгами
Источник:Пенсиный фонд Украины
С января 2023 года льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг будут выплачиваться только в денежной форме. Тем кто получал в безналичной форме выплаты перечислят через отделения Укрпочты или банка.
Как получить средства от ПФУ
Тем кто получал в наличной форме
Украинцы, получавшие льготы до декабря 2022 года льготы в наличной форме, а также обратившимся за предоставлением выплаты начиная с декабря 2022 года, ПФУ перечислит средства на их счета в банках или для выплаты через Укрпочту.
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В Фонде отметили, что перерасчет через банк или отделение Укрпочты будет зависеть от того, какой способ оплаты выбрал получатель льготы.
Тем кто получал в безналичной форме
Пенсионерам, которые до декабря 2022 получали льготы в денежной безналичной форме, выплата будет осуществляться путем перечисления средств на их пенсионные счета в банках или через отделение Укрпочты, где украинец получает пенсионные выплаты.
Для не пенсионеров средства на выплату льгот перечисляются на их текущие счета, открытые ПФУ в Сбербанке. Об открытии такого счета в банке органы ПФУ информируют льготника.
Как получить средства на счет в другом банке
Если же льготник желает получать средства на выплату льгот на счет, открытый в другом банке, или через отделение Укрпочты, он должен обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган ПФУ избранным способом:
- лично в любой сервисный центр главного управления Пенсионного фонда Украины;
- по почте;
- через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.
Как получить субсидию
Если вы еще не получили субсидию, но хотите, то для этого нужно написать заявление и подать декларацию о доходах в органы ПФУ, должностных лиц центра предоставления административных услуг, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.
- Подать заявление украинцы могут физически или в онлайн формате. Это можно сделать на сайте ПФУ, через мобильное приложение ПФУ или на портале Действие.
- Проверить, получаете ли вы субсидию, можно на сайте Минсоцполитики, нажав здесь.
Как рассчитывают субсидию
Субсидия – это разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг и объемом обязательного платежа.
Следовательно, зная доход семьи, а также членов семьи можно самостоятельно рассчитать размер обязательного платежа и ориентировочный размер субсидии. Также заметим, что жилищная субсидия рассчитывается раздельно на отопительный и неотапливаемый сезоны.Формула расчета субсидии: субсидия = плата за ЖКУ в пределах норм и нормативов минус обязательный платеж