Як отримати кошти від ПФУ

Тим, хто отримував у готівковій формі

Українці, які отримували пільги до грудня 2022 року пільги у готівковій формі, а також тим, які звернулися за наданням виплати починаючи з грудня 2022 року, ПФУ перерахує кошти на їх рахунки в банках або для виплати через Укрпошту.

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У Фондів зазначили, що перерахунок через банк чи відділення Укрпошти залежатиме від того, який спосіб оплати обрав одержувач пільги.

Тим, хто отримував у безготівковій формі

Пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, виплата здійснюватиметься шляхом перерахування коштів на їх пенсійні рахунки в банках або через відділення Укрпошти, де українець отримує пенсійні виплати.

Для не пенсіонерів кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки, відкриті ПФУ в Ощадбанку. Про відкриття такого рахунка в банку, органи ПФУ інформують пільговика.

Важливо! Щоб одержати кошти з такого рахунку, потрібно особисто звернутися до Ощадбанку для укладення договору банківського рахунка.

Як отримати кошти на рахунок в іншому банку

Якщо ж пільговик бажає отримувати кошти на виплату пільг на рахунок, відкритий в іншому банку, або через відділення Укрпошти, він має звернутися із відповідною заявою до територіального органу ПФУ в обраний спосіб:

особисто до будь-якого сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України;

поштою;

через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг ПФУ.

Як отримати субсидію

Якщо ви ще не отримали субсидію, але бажаєте, то для цього потрібно написати заяву та подати декларацію про доходи до органів ПФУ, посадових осіб центру надання адміністративних послуг, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради.

Подати заяву українці можуть фізично, або в онлайн форматі. Це можна зробити на сайті ПФУ, через мобільний додаток ПФУ або на порталі Дія.

Перевірити, чи ви уже отримуєте субсидію, можна на сайті Мінсоцполітики, натиснувши тут.

Як розраховують субсидію

Субсидія – це різниця між вартістю житлово-комунальних послуг та обсягом обов’язкового платежу.

Отже, знаючи дохід сім’ї, а також членів сім’ї, можна самостійно розрахувати розмір обов’язкового платежу й орієнтовний розмір субсидії. Також зауважимо, що житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони.