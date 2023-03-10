Субсидию придется вернуть: в каких случаях

Существует два случая, когда уже выплаченную субсидию нужно вернуть государству. Они относятся прежде всего к тому, достоверную ли подала семья информацию.

Когда нужно возвращать субсидию

Напоминаем, что лица, которые самостоятельно не могут рассчитаться за коммунальные услуги, оплатить расходы на управление домом или, к примеру, приобретение газа, твердого или жидкого топлива, могут получить от государства социальную помощь в виде субсидии.

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Однако всю информацию, которую предоставляет человек для получения помощи, она берет на себя, а значит, будет отвечать в случае недостоверности данных. Следовательно, в законодательстве предусмотрено только два случая, когда излишне выплаченная субсидия возвращается, а именно:

если в заявлении или декларации была указана ложная информация и это повлияло на установление права на жилищную субсидию и определение ее размера. То есть превысил 10 необлагаемых налогом минимумов доходов – 170 гривен.

и это повлияло на установление права на жилищную субсидию и определение ее размера. То есть превысил 10 необлагаемых налогом минимумов доходов – 170 гривен. если человек не сообщил об обстоятельствах, влияющих на назначение субсидии или ее размерах, В течение 30 календарных дней.

Кто может и не получить субсидии

что полностью субсидию забрать не могут Но государство имеет право ограничить его на сумму до 20%.

Если субсидию придется возвращать в случае неправильно указанных данных, то, например, получить ее не смогут:

семьи, имеющие квартиру площадью более 130 квадратных метров или жилой дом свыше 230 квадратных метров;

семьи, владеющие транспортным средством, которому не более 5 лет;

семьи, имеющие два или более транспортных средств старше 15 лет. Однако это не касается наличия прицепа или мопеда;

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