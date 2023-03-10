Субсидию придется вернуть: в каких случаях
Источник:Пенсионный фонд
Существует два случая, когда уже выплаченную субсидию нужно вернуть государству. Они относятся прежде всего к тому, достоверную ли подала семья информацию.
Когда нужно возвращать субсидию
Напоминаем, что лица, которые самостоятельно не могут рассчитаться за коммунальные услуги, оплатить расходы на управление домом или, к примеру, приобретение газа, твердого или жидкого топлива, могут получить от государства социальную помощь в виде субсидии.
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Однако всю информацию, которую предоставляет человек для получения помощи, она берет на себя, а значит, будет отвечать в случае недостоверности данных. Следовательно, в законодательстве предусмотрено только два случая, когда излишне выплаченная субсидия возвращается, а именно:
- если в заявлении или декларации была указана ложная информация и это повлияло на установление права на жилищную субсидию и определение ее размера. То есть превысил 10 необлагаемых налогом минимумов доходов – 170 гривен.
- если человек не сообщил об обстоятельствах, влияющих на назначение субсидии или ее размерах, В течение 30 календарных дней.
Кто может и не получить субсидии
Если субсидию придется возвращать в случае неправильно указанных данных, то, например, получить ее не смогут:
- семьи, имеющие квартиру площадью более 130 квадратных метров или жилой дом свыше 230 квадратных метров;
- семьи, владеющие транспортным средством, которому не более 5 лет;
- семьи, имеющие два или более транспортных средств старше 15 лет. Однако это не касается наличия прицепа или мопеда;
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- кто-то из членов семьи, прописанных в конкретном домохозяйстве, в течение года перед обращением на субсидию совершил покупку сумму более 50 тысяч гривен. Но это не касается расходов на лечение. А также тех, кто за предыдущий год приобрел валюту на сумму от 50 тысяч гривен и выше;
- есть депозит на сумму более 100 тысяч гривен;
- семьи, не вернувшие субсидию, которая была им выплачена сверх должного. Кроме того, если в составе семьи есть человек, который не платит алименты более трех месяцев.