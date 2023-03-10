Коли потрібно повертати субсидію

Нагадуємо, що особи, що самотужки не можуть розрахуватися за комунальні послуги, оплатити витрати на управління будинком, чи, до прикладу, придбання газу, твердого чи рідкого палива, можуть отримати від держави соціальну допомогу у вигляді субсидії.

Цікаво Деяких українців готуються тимчасово позбавити пенсій

Однак усю інформацію, яку подає людина для отримання допомоги, вона бере на себе, а отже відповідатиме у разі невірогідності даних. Відтак у законодавстві передбачено лише два випадки, коли надміру виплачена субсидія повертається, а саме:

якщо у заяві чи декларації було зазначено неправдиву інформацію і це вплинуло на встановлення права на житлову субсидію та визначення її розміру. Тобто перевищив 10 неоподаткованих мінімумів доходів – 170 гривень.

і це вплинуло на встановлення права на житлову субсидію та визначення її розміру. Тобто перевищив 10 неоподаткованих мінімумів доходів – 170 гривень. якщо людина не повідомила про обставини, що впливають на призначення субсидії або її розміри, протягом 30 календарних днів.

Важливо, що повністю субсидію забрати не можуть Але держава має право обмежити її на суму до 20%.

Хто може й не отримати субсидії

Якщо субсидію доведеться повертати у разі неправильно вказаних даних, то, до прикладу, отримати її не зможуть:

сім'ї, які мають квартиру площею понад 130 квадратних метрів, або житловий будинок понад 230 квадратних метрів;

сім'ї, які володіють транспортним засобом, якому не більше 5 років;

сім'ї, що мають два або більше транспортних засобів, яким не більше 15 років. Однак це не стосується наявності причепу або мопеда;

До теми Деякі українські сім'ї можуть отримати 33 тисячі гривень від норвезької організації