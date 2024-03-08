Субсидия через Дію: ПФУ тестирует новый способ подачи заявок

С марта лица, которые хотят оформить себе субсидию будут иметь еще один вариант, как это сделать. Власти тестируют новую функцию в Дії.

Новый способ оформления субсидии новый способ оформления субсидии

Экспериментальный проект имеет целью упростить способ оформления субсидии для украинцев.

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Это внедрено в соответствии с постановлением Правительства от 13.06.2023 № 601 "О реализации экспериментального проекта по совершенствованию порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

Поэтому с июля 2023 года подать заявление на субсидию по упрощенной системе можно такими способами:

в бумажной форме – через сервисный центр Фонда или через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, или по почте;

в электронной форме – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Что нужно указать в заявлении