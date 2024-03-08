Субсидия через Дію: ПФУ тестирует новый способ подачи заявок
8 марта 2024, 11:22Читати новину українською
Источник:ПФУ
С марта лица, которые хотят оформить себе субсидию будут иметь еще один вариант, как это сделать. Власти тестируют новую функцию в Дії.
Новый способ оформления субсидии новый способ оформления субсидии
Экспериментальный проект имеет целью упростить способ оформления субсидии для украинцев.
Читайте также Что будет с пенсиями по инвалидности в 2024 годуНапомним! Это внедрено в соответствии с постановлением Правительства от 13.06.2023 № 601 "О реализации экспериментального проекта по совершенствованию порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".
Поэтому с июля 2023 года подать заявление на субсидию по упрощенной системе можно такими способами:
- в бумажной форме – через сервисный центр Фонда или через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, или по почте;
- в электронной форме – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Что нужно указать в заявлении
- фамилию, имя и отчество;
- серию и номер паспорта;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) заявителя и лиц, которые входят в состав домохозяйства;
- адрес;
- счет в банке (в формате ІВАN), на который будет идти выплата.