Субсидия через Дію: ПФУ тестирует новый способ подачи заявок

8 марта 2024, 11:22
Читати новину українською

Источник:

ПФУ

С марта лица, которые хотят оформить себе субсидию будут иметь еще один вариант, как это сделать. Власти тестируют новую функцию в Дії.

Новый способ оформления субсидии новый способ оформления субсидии

Экспериментальный проект имеет целью упростить способ оформления субсидии для украинцев.

Читайте также Что будет с пенсиями по инвалидности в 2024 году

Напомним! Это внедрено в соответствии с постановлением Правительства от 13.06.2023 № 601 "О реализации экспериментального проекта по совершенствованию порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

Поэтому с июля 2023 года подать заявление на субсидию по упрощенной системе можно такими способами:

  • в бумажной форме – через сервисный центр Фонда или через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, или по почте;
  • в электронной форме – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Что нужно указать в заявлении

  • фамилию, имя и отчество;
  • серию и номер паспорта;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) заявителя и лиц, которые входят в состав домохозяйства;
  • адрес;
  • счет в банке (в формате ІВАN), на который будет идти выплата.
Автор: Тетяна Стельмах