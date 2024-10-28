Где ПФУ получает информацию о размере платежей и ценах на услуги

Перед назначением субсидии или ее перерасчетом, ПФУ собирает всю необходимую информацию о потребителе и тарифах. В этом ему помогают конкретные инстанции.

Где ПФУ берет информацию

ПФУ учитывает информацию полученную от организаций-поставщиков услуг:

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исполнителей коммунальных услуг;

управляющих многоквартирных домов;

объединений совладельцев многоквартирных домов / жилищно-строительных кооперативов.

Сведения о размере взносов/платежей на оплату расходов на управление многоквартирным домом, о сумме просроченной более трех месяцев задолженности по оплате расходов на управление многоквартирным домом предоставляются управляющими, объединениями на запросы органов Пенсионного фонда Украины,

– написали в фонде.

Кроме того, информация об изменениях предоставляется для ПФУ в течение 5 календарных дней с даты принятия соответствующих решений (с указанием оснований таких изменений и представлением документов, подтверждающих их).