Где ПФУ берет информацию
ПФУ учитывает информацию полученную от организаций-поставщиков услуг:
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- исполнителей коммунальных услуг;
- управляющих многоквартирных домов;
- объединений совладельцев многоквартирных домов / жилищно-строительных кооперативов.
Сведения о размере взносов/платежей на оплату расходов на управление многоквартирным домом, о сумме просроченной более трех месяцев задолженности по оплате расходов на управление многоквартирным домом предоставляются управляющими, объединениями на запросы органов Пенсионного фонда Украины,
– написали в фонде.
Кроме того, информация об изменениях предоставляется для ПФУ в течение 5 календарных дней с даты принятия соответствующих решений (с указанием оснований таких изменений и представлением документов, подтверждающих их).