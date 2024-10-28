Де ПФУ бере інформацію

ПФУ враховує інформацію отриману від організацій-надавачів послуг:

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виконавців комунальних послуг;

управителів багатоквартирних будинків;

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків / житлово-будівельних кооперативів.

Відомості про розмір внесків / платежів на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, про суму простроченої понад три місяці заборгованості з оплати витрат на управління багатоквартирним будинком надаються управителями, об’єднаннями на запити органів Пенсійного фонду України,

– написали у фонді.

Крім того, інформація про зміни надається для ПФУ протягом 5 календарних днів з дати прийняття відповідних рішень (із зазначенням підстав таких змін та поданням документів, що їх підтверджують).