Де ПФУ бере інформацію
ПФУ враховує інформацію отриману від організацій-надавачів послуг:
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- виконавців комунальних послуг;
- управителів багатоквартирних будинків;
- об’єднань співвласників багатоквартирних будинків / житлово-будівельних кооперативів.
Відомості про розмір внесків / платежів на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, про суму простроченої понад три місяці заборгованості з оплати витрат на управління багатоквартирним будинком надаються управителями, об’єднаннями на запити органів Пенсійного фонду України,
– написали у фонді.
Крім того, інформація про зміни надається для ПФУ протягом 5 календарних днів з дати прийняття відповідних рішень (із зазначенням підстав таких змін та поданням документів, що їх підтверджують).