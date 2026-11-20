Право на получение жилищной субсидии имеет каждая семья. Но при условии, что расходы на коммунальные услуги превышают 15 % среднемесячного совокупного дохода.

Кому государство поможет оплатить счета

Главным условием для назначения помощи является финансовое положение: общий доход в расчете на одного человека не должен превышать 4 660 гривен, о чем напоминает Пенсионный фонд Украины.

Для определенных категорий граждан льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются при условии, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не превышает установленного уровня дохода, дающего право на налоговую социальную льготу,

– говорится в сообщении.

Оформить скидку на коммунальные услуги может не только владелец жилья. Заявление имеет право подать любой из зарегистрированных в квартире жильцов или лицо, на имя которого открыт лицевой счет.

Если человек арендует жилье и имеет официальный договор, то также может претендовать на жилищную субсидию по месту фактического проживания.

Кроме того, за помощью могут обратиться индивидуальные застройщики, чьи дома еще не приняты в эксплуатацию, но им уже начисляют плату за услуги ЖКХ.

Важно! При проверке социальные службы будут учитывать доходы всех членов семьи, фактически проживающих вместе с заявителем: от мужа и жены до внуков и родителей.

Для внутренне перемещенных лиц действуют упрощенные правила. Они могут оформить жилищную субсидию по месту фактического проживания даже без письменного договора аренды. В таком случае для подтверждения адреса достаточно предоставить справку ВПЛ.

При этом ежемесячная помощь на проживание не учитывается в совокупном доходе семьи при расчете субсидии.

Обратите внимание! Таким образом, пожилые люди имеют право на субсидию. Но они должны соответствовать условиям предоставления помощи.

Напомним, что в этом году отопительный сезон официально рассчитан на период с 16 октября 2026 года по 15 апреля 2027 года. Если человек успеет подать заявление и декларацию о доходах до 30 ноября включительно, то государство начислит выплаты "задним числом".

Тем, кто обратится в Пенсионный фонд уже в декабре, помощь назначат только с месяца фактической подачи документов. А деньги за предыдущие холодные недели будут утрачены.