Украинцам начали выдавать субсидию на аренду жилья

В Украине заработал новый механизм поддержки внутренне перемещенных лиц. Речь идет о субсидии на аренду жилья.

Как будет работать субсидия на аренду жилья

Так он начинает работу с 29 января 2025 года, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

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Субсидия на аренду жилья для ВПЛ - это дополнительная финансовая помощь семьям из числа ВПЛ, которые вынуждены арендовать жилье из-за того, что потеряли собственное в результате российской агрессии и оккупации. В то же время ВПО могут получать другие социальные пособия, которые определены законодательством, в частности субсидию на жилищно - коммунальные услуги,

– напомнила министр социальной политики Оксана Жолнович.

В ведомстве предусмотрели, что одним из элементов помощи является официальный договор аренды квартиры, в котором можно определить как права, так и обязанности сторон. Согласно словам Жолнович, таким образом будет происходить защита человека от того, что его "безосновательно выселят из квартиры на второй день проживания".

В то же время это защита и для арендодателя - чтобы была вовремя уплачена арендная плата и коммунальные платежи,

– уточнила Оксана Жолнович.

Кто может оформить субсидию

Оформить субсидию на аренду жилья могут:

внутренне перемещенные лица из оккупированных регионов или территорий, на которых ведутся боевые действия; ВПЛ, квартиры которых уничтожены и непригодны для проживания, если у них на подконтрольной территории Украины нет другого жилья, а стоимость аренды жилья превышает 20% совокупного дохода семьи.

В то же время существуют и другие правила:

арендатор и арендодатель не должны быть между собой родственниками;

арендатор не получает от государства помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц;

арендодатель не получает компенсацию по программе "Приют".

Стоит также добавить, что механизм предусматривает и покрытие налогов, которые должен уплатить арендодатель (налог на доходы физических лиц, единый налог и военный сбор и т.д.).

Важно! Рассчитают размер субсидии на аренду индивидуально для каждой семьи.

Как оформить субсидию

Оформить субсидию на аренду жилья можно с 29 января 2025 года.

Сделать это можно одним из двух способов: