Украинцам начали выдавать субсидию на аренду жилья
В Украине заработал новый механизм поддержки внутренне перемещенных лиц. Речь идет о субсидии на аренду жилья.
Как будет работать субсидия на аренду жилья
Так он начинает работу с 29 января 2025 года, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство социальной политики.
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Субсидия на аренду жилья для ВПЛ - это дополнительная финансовая помощь семьям из числа ВПЛ, которые вынуждены арендовать жилье из-за того, что потеряли собственное в результате российской агрессии и оккупации. В то же время ВПО могут получать другие социальные пособия, которые определены законодательством, в частности субсидию на жилищно - коммунальные услуги,
– напомнила министр социальной политики Оксана Жолнович.
В ведомстве предусмотрели, что одним из элементов помощи является официальный договор аренды квартиры, в котором можно определить как права, так и обязанности сторон. Согласно словам Жолнович, таким образом будет происходить защита человека от того, что его "безосновательно выселят из квартиры на второй день проживания".
В то же время это защита и для арендодателя - чтобы была вовремя уплачена арендная плата и коммунальные платежи,
– уточнила Оксана Жолнович.
Кто может оформить субсидию
Оформить субсидию на аренду жилья могут:
- внутренне перемещенные лица из оккупированных регионов или территорий, на которых ведутся боевые действия;
- ВПЛ, квартиры которых уничтожены и непригодны для проживания, если у них на подконтрольной территории Украины нет другого жилья, а стоимость аренды жилья превышает 20% совокупного дохода семьи.
В то же время существуют и другие правила:
- арендатор и арендодатель не должны быть между собой родственниками;
- арендатор не получает от государства помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц;
- арендодатель не получает компенсацию по программе "Приют".
Стоит также добавить, что механизм предусматривает и покрытие налогов, которые должен уплатить арендодатель (налог на доходы физических лиц, единый налог и военный сбор и т.д.).
Важно! Рассчитают размер субсидии на аренду индивидуально для каждой семьи.
Как оформить субсидию
Оформить субсидию на аренду жилья можно с 29 января 2025 года.
Сделать это можно одним из двух способов:
- офлайн – в ближайшем сервисном центре ПФУ или центре предоставления административных услуг;
- онлайн – через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение (с использованием электронной подписи, которая должна быть у владельца жилья и ВПЛ).