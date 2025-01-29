Як працюватиме субсидія на оренду житла

Так він починає роботу з 29 січня 2025 року, пише 24 канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

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Субсидія на оренду житла для ВПО - це додаткова фінансова допомога родинам з числа ВПО, які змушені орендувати житло через те, що втратили власне внаслідок російської агресії та окупації. Водночас ВПО можуть отримувати інші соціальні допомоги, які визначені законодавством, зокрема субсидію на житлово - комунальні послуги,

– нагадала Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

У відомстві передбачили, що одним з елементів допомоги є офіційний договір оренди квартири, в якому можна визначити як права, так й обов'язки сторін. Згідно зі слів Жолнович, таким чином відбуватиметься захист людини від того, що її "безпідставно виселять з помешкання на другий день проживання".

Водночас це захист і для орендодавця - щоб була вчасно сплачена орендна плата та комунальні платежі,

– уточнила Оксана Жолнович.

Хто може оформити субсидію

Оформити субсидію на оренду житла можуть:

внутрішньо переміщені особи з окупованих регіонів або територій, на яких ведуться бойові дії; ВПО, квартири яких знищені та непридатні для проживання, якщо у них на підконтрольній території України немає іншого житла, а вартість оренди житла перевищує 20% сукупного доходу родини.

Водночас існують й інші правила:

орендар та орендодавець не мають бути між собою родичами;

орендар не отримує від держави допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб;

орендодавець не отримує компенсацію за програмою "Прихисток".

Варто також додати, що механізм передбачає і покриття податків, які має сплатити орендодавець (податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та військовий збір тощо).

Важливо! Розрахують розмір субсидії на оренду індивідуально для кожної родини.

Як оформити субсидію

Оформити субсидію на оренду житла можна з 29 січня 2025 року.

Зробити це можна одним з двох способів: