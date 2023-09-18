Какие субсидии будут у украинцев зимой: инструкция по расчету денежной помощи
Источник:ПФУ
Субсидия напрямую зависит от доходов граждан. Если семья малоимущая и не может самостоятельно оплатить коммуналку, она имеет право на льготы.
Как получить субсидию
На получение субсидии влияют несколько важных факторов, речь идет о количестве членов семьи, их доходе и метраже помещения. Оформить льготы можно как онлайн, так и офлайн.
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Для оформления субсидии необходимо иметь следующие документы:
- специальное заявление;
- право на доходы семьи;
- договор об аренде квартиры или свидетельство о праве собственности;
- при наличии прикрепите другие документы о праве на льготы.
Как подсчитать сумму субсидии
Формулу подсчета льгот раскрыла начальница ПФУ в Винницкой области Елена Корчак в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По ее словам, для расчетов необходимо знать время обращения для получения субсидии и количество лиц в семье.
Корчак также отметила, что "зимние" льготные выплаты для оплаты коммуналки подсчитываются с учетом общих доходов семьи за I и II кварталы текущего года.
То есть сегодня фактически члены домохозяйства могут посчитать доходы, и тогда их нужно добавить к тем расходам, которые они тратят на жилищно-коммунальные услуги. Субсидия назначается на часть расходов, не превышающую 15% доходов граждан.
Прошлой зимой средний размер субсидии составлял 1 800 гривен. Нынешний показатель будет известен во время нового отопительного сезона.