Кто получит меньше: важны нюансы по субсидии до конца зимы

Как испытывает ПФУ, граждане, нуждающиеся в помощи с оплатой ЖКУ - могут обратиться за назначением субсидии. В настоящее время украинцы еще могут подавать заявления и получить "зимнюю" жилищную субсидию, однако есть один значительный нюанс.

Если лицо обратится за получением субсидии в декабре и в следующих месяцах – то зимний платеж будет предоставлен не в полном объеме.

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Ведь в этом случае финансирование для оплаты коммунальных услуг будет получено не за весь период отопительного сезона, а только с того месяца, в котором была подана заявка на субсидию.

Какой размер жилищной субсидии

Те, кто вовремя подал заявку до начала отопительного сезона, получат средства за весь трехмесячный период.

Для расчета обязательного платежа используют следующую формулу:

устанавливают среднемесячный совокупный доход семьи и делят полученный результат на количество членов семьи – таким образом, получают среднемесячный доход домохозяйства на одного человека ;

; полученное значение на одного человека делят на прожиточный минимум на одного человека;

результат делят на два, а затем умножают на 20% – полученное значение будет называться "процент от среднемесячного совокупного дохода" ;

; чтобы рассчитать обязательный платеж, нужно умножить полученный процент на среднемесячный общий доход домохозяйства.

, что в размере субсидии влияет ряд факторов, в частности: доход домохозяйства, размер ЖКУ, наличие задолженности.

Как правило, в доход домохозяйства учитывают:

пенсию;

зарплату;

стипендию;

выплаты по безработице или другие соцвыплаты;

денежные переводы из-за границы;

иной вид доходов, задекларированных гражданином.

Как и куда подать заявление на получение субсидии

Субсидия предусмотрена гражданам, которые самостоятельно не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги во время отопительного сезона из-за низких доходов.

Заявление на получение субсидии следует подавать в органы ПФУ лично или дистанционно. В частности, это можно сделать в электронной форме :