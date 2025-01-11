Новая субсидия на аренду жилья для украинцев: подача заявок стартовала
11 января 2025, 10:46Читати новину українською
Некоторые украинцы могут претендовать на получение субсидии на аренду жилья в Украине. Кто именно сможет получить компенсацию и когда подавать заявки, читайте дальше.
Кто сможет податься на субсидию на жилье
Как сообщил Денис Шмыгаль во время заседания правительства, в январе стартует еще одна программа Зимней поддержки – прием заявок на субсидии для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), передает 24 Канал.
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Вынужденные переселенцы, которые тратят более 20% своих доходов на аренду жилья, смогут податься на субсидию, и государство частично компенсирует им эти расходы.
Одновременно с этим Правительство ввело стимулы для владельцев недвижимости, которые официально заключат договоры аренды с внутренне перемещенными лицами: им компенсируют часть налоговых обязательств, в частности налог на доходы физических лиц, военный сбор и единый налог.