Субсидия на дрова и уголь: кто может получить помощь от государства

В случае, если у домохозяйства недостаточно доходов, для того чтобы пережить отопительный сезон, оно может обратиться к государству за субсидией. В частности, это могут сделать владельцы домов, которые отапливаются дровами или углем.

Субсидия для домов, отапливаемых углем или дровами.

Помощь таким домохозяйствам оказывается раз в год. Для этого учитывается размер дохода семьи за прошлый календарный год.

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Субсидию не назначают семьям среднемесячный доход на одного человека составляет меньше минимальной зарплаты по Украине. Также помощь не получат те, кто не уплатил единый взнос на общеобязательное государственное страхование в не меньше минимального.

Это должно быть суммарно в течение трех месяцев в период, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии.

В то же время, если Вами или за Вас уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального за I или II квартал 2023 года, то субсидия на приобретение твердого топлива и сжиженного газа может быть назначена в случае Вашего обращения за ней в ІІІ или IV квартале 2023 года,

– говорится в сообщении ПФУ.

Чтобы оформить такую субсидию, нужно предоставить:

заявление на назначение льготы для закупки дров или угля;

справку о наличии в доме печного отопления или использования на кухне жесткого топлива.

Минимальная норма пособия на домохозяйство составляет 1 тонна твердого топлива на один баллон сжиженного газа. Однако местные власти могут установить более новые, соответственно размер помощи возрастет.

Некоторые украинцы потеряют осенью субсидию

В ходу осенней проверки получателей субсидий, часть украинцев потеряет свои выплаты.

Обычно причины для этого таковы:

среди членов семьи, входящих в домохозяйство, есть ВПЛ;

указанные члены семьи частично покинули место жительства;

если у кого-то из семьи есть депозит более чем на 100 тысяч гривен;

при приобретении авто, которому менее 5 лет;

когда есть долги за коммуналку.

Если лицо прекратило получать субсидию и считает это решение неправомерным, оно может обратиться за его обжалованием в ПФУ.