Субсидия на твердое топливо: сколько получают украинцы за дрова и уголь

В связи с ростом цен на коммунальные платежи увеличился и размер субсидий на их оплату. Домохозяйства, которые отапливают жилье с помощью угля или газа, получают большую компенсацию, чем это было в прошлом году.

Что нужно знать о субсидии на твердое топливо

Если у домохозяйства нет других источников отопления, таких как газ, то на него государство будет выделять 16 200 гривен в год. Для сравнения, в прошлом году такие домохозяйства получали субсидию в размере 6 973 гривны.

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В то же время Правительство увеличило нормативы для отопления жилого помещения примерно в четыре раза. Для получения субсидии норматив угля составляет 7,41 тонны в сезон.

Размер субсидии и дополнительной поддержки на приобретение твердого печного топлива рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов на топливо, в рамках норматива, оплатит государство и международные партнеры.

Если семье уже назначена жилищно-коммунальная льгота или субсидия на приобретение твердого печного топлива, то ее размер перечисляется автоматически.

Как получить субсидию

Субсидию могут получить владельцы жилья, арендаторы и внутренне перемещенные лица. Для этого им необходимо обратиться с соответствующим заявлением в ПФУ или использовать приложение Дия.

Какие документы необходимы для оформления субсидии: