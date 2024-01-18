Кто из украинцев сможет получить увеличенную субсидию на дрова

При своевременном обращении украинцы могут получить увеличенную субсидию на дрова и уголь. Это должно помочь украинским семьям легче пройти зиму.

Как получить увеличенную субсидию

Украинцы могут увеличить размер субсидии на дрова и уголь до 16 234 гривен. Для этого нужно обратиться в ПФУ онлайн или офлайн.

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Увеличенная субсидия возникла из-за роста нормативов отопления в жилых помещениях в новом сезоне. В среднем их повысили в 4 раза, при этом жесткое печное отопление – в 2 – 3 раза.

Дополнительная помощь предоставлялась 363 тысяч домохозяйствам и составила почти 2,8 миллиарда гривен. Ее финансирование происходило благодаря:

госбюджету – 278 тысяч домохозяйств – 1,9 миллиарда гривен;

УВКБ ООН – 85 тысяч – 0,9 миллиарда гривен.

Как рассчитывается субсидия

Ранее норматив на отопление на твердое печное топливо на одно домохозяйство был 6 973 гривны в год.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально. Эта сумма зависит от дохода всех членов домохозяйства. Чем меньше ежемесячный бюджет семьи, тем больше будет помощь.

Нужно понимать, что проект, принятый Кабмином, пока определяется как экспериментальный. По состоянию на данный момент, такую субсидию могут получить только домохозяйства, которые: