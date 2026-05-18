Экономика Тарифы Субсидия не покроет все: как посчитать обязательный платеж за коммуналку
18 мая, 22:47
5

Субсидия не покроет все: как посчитать обязательный платеж за коммуналку

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Субсидия в Украине не покрывает все коммунальные расходы, а лишь часть, которую государство компенсирует на основе доходов семьи.
  • Размер субсидии определяется по формуле, учитывающей среднемесячный доход семьи и сравнивается с прожиточным минимумом, влияя на обязательный платеж за коммуналку.

Размер жилищной субсидии для украинцев определяют по специальной формуле, которая учитывает не только доходы семьи. В Пенсионном фонде объяснили, от чего зависит обязательный платеж за коммунальные услуги и как его рассчитывают.

Покрывает ли субсидия полностью коммунальные услуги?

Для многих украинцев субсидия ошибочно ассоциируется с полным покрытием коммунальных расходов. На самом деле система работает иначе: государство компенсирует лишь часть платежей, а остальное домохозяйство должно оплачивать самостоятельно.

Интересно Пенсия в 60 лет станет доступной не для всех женщин: в чем причина

Именно поэтому после оформления субсидии люди часто сталкиваются с ситуацией, когда счета за коммуналку все равно остаются ощутимыми для семейного бюджета. У Пенсионном фонде объясняют, что ключевой принцип системы это индивидуальный расчет платежеспособности семьи.

Фактически государство оценивает:

  • сколько зарабатывает семья;
  • сколько людей проживает в домохозяйстве;
  • какой доход приходится на одного человека;
  • какую часть дохода семья теоретически может тратить на коммунальные услуги.
  • Именно поэтому две семьи с одинаковыми платежками могут получать совершенно разные субсидии.

Ключевым элементом здесь становится обязательный платеж, то есть сумма, которую человек должен платить самостоятельно независимо от государственной помощи.

Почему государство привязывает субсидии к доходам?

После нескольких волн повышения тарифов система субсидий стала одним из самых дорогих механизмов социальной поддержки в Украине. Поэтому правительство постепенно перешло к адресной модели помощи, когда размер компенсации зависит не от самого тарифа, а от финансовых возможностей конкретной семьи.

Фактически субсидия сегодня выполняет сразу две функции:

  • социальную – защиту людей с низкими доходами;
  • бюджетную – сдерживание чрезмерных расходов государства.

Именно поэтому ПФУ детально проверяет доходы домохозяйств и использует специальную формулу расчета.

Как именно определяют обязательный платеж?

Основой расчета является среднемесячный доход семьи. Далее его делят на количество членов домохозяйства, затем сравнивают с прожиточным минимумом и определяют процент дохода, который семья должна платить за коммунальные услуги самостоятельно.

Обратите внимание! В 2026 году прожиточный минимум для таких расчетов составляет 3 209 гривен.

Фактически чем ниже доход на одного человека, тем меньше будет обязательная доля платежа и тем больше будет сама субсидия, сообщает Пенсионный фонд.

Почему для украинцев важно понимать эту формулу?

Практическая проблема заключается в том, что многие люди не понимают, почему после оформления субсидии им все равно приходится платить значительные суммы за коммуналку.

Поэтому часто возникает ложное впечатление, что:

  • субсидию не доначислили;
  • ПФУ неправильно посчитал помощь;
  • или часть выплат урезали.

На самом деле решающее значение имеет именно официальный доход семьи и структура домохозяйства. Например, даже одна официальная зарплата или дополнительный доход кого-то из членов семьи может существенно уменьшить размер помощи.

Почему это особенно важно для пенсионеров?

Для пенсионеров система имеет отдельную специфику. При назначении субсидии учитывают конкретный размер пенсии за определенный месяц, а не условный среднегодовой доход.

Именно поэтому индексация пенсии, новые доплаты или перерасчет выплат – могут автоматически влиять на право человека на субсидию или ее окончательный размер. Фактически повышение пенсии иногда частично съедается из-за уменьшения субсидии.

Кто может потерять субсидию летом?

  • В Украине жилищную субсидию могут прекратить по ряду причин, связанных с доходами, имущественным состоянием или нарушением правил получения помощи. Чаще всего речь идет о задолженности за коммунальные услуги, длительное пребывание за границей или значительные расходы семьи.

  • Также право на субсидию могут потерять домохозяйства, которые совершили крупные покупки или финансовые операции, превышающие установленные государством лимиты. Во время проверки ПФУ учитывает как доходы, так и общее материальное положение семьи.

  • Отдельно субсидию могут отменить, если кто-то из членов домохозяйства находится за границей более 60 дней без уважительной причины. В то же время для некоторых категорий граждан предусмотрены исключения.

  • В частности, особые условия действуют для многодетных семей, детских домов семейного типа и приемных семей. В таких случаях право на помощь могут сохранить, если жизненные обстоятельства подтверждены соответствующими документами.

Связанные темы:

Пенсионный фонд
Деньги Субсидии Коммунальные услуги