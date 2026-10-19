Субсидия на отопление: кому нужно обращаться в ПФУ

С приближением холодов вопрос оплаты коммунальных услуг вновь становится вызовом для семейного бюджета. Однако для большинства украинских семей расчет жилищной субсидии на период с 16 октября по 15 апреля будет производиться в автоматическом режиме.

Кому субсидию на отопительный сезон начислят автоматически

Это касается даже тех домохозяйств, чья летняя помощь составляла ноль гривен, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

Однако автоматический перерасчет сработает не для всех. Лично обратиться за назначением выплат придется тем:

кто планирует получить помощь впервые;

или если в составе семьи или перечне коммунальных услуг произошли изменения по состоянию на 1 октября.

Также это касается арендаторов жилья и внутренне перемещенных лиц, которые фактически проживают в квартире, но не зарегистрированы там.

Если жилье не подключено к централизованному отоплению, то государство предусмотрело отдельную жилищную субсидию на сжиженный газ, дрова или уголь. Она назначается один раз в год.

Для получения субсидии на отопление на 2026 год необходимо подать новое заявление и декларацию. Те, кто еще не обращался за этой помощью в 2026 году, должны успеть оформить ее до 31 декабря.

Чтобы получать компенсацию с самого начала отопительного сезона, весь пакет документов необходимо подать до 30 ноября включительно.

Если семья обратится позже, то выплаты будут начисляться только с месяца фактической подачи заявления.

Оформить пособие можно лично в сервисных центрах ПФУ, отправить по почте или сделать это онлайн через портал "Дия" или мобильное приложение Пенсионного фонда.

Что известно о начале отопительного сезона и предварительных решениях?

Напомним, что подача тепла в 2026 году начинается по классическим правилам: батареи нагреваются, когда среднесуточная температура держится ниже +8 градусов в течение трех суток.

Например, в Киеве отопительный сезон начался 16 октября. Однако из-за российских обстрелов энергообъектов часть жителей Днепровского и Дарницкого районов временно оставалась без тепла.