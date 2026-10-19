Кому субсидію на опалювальний сезон нарахують автоматично

Це стосується навіть тих домогосподарств, чия літня допомога становила нуль гривень, про що пише Пенсійний фонд України.

Однак автоматичний перерахунок спрацює не для всіх. Особисто звернутися за призначенням виплат доведеться тим:

хто планує отримати допомогу вперше;

або у кого в складі сім'ї чи переліку комунальних послуг відбулися зміни станом на 1 жовтня.

Також це стосується орендарів житла та внутрішньо переміщених осіб, які фактично проживають у квартирі, але не зареєстровані там.

Якщо оселя не підключена до централізованого опалення, то держава передбачила окрему житлову субсидію на скраплений газ, дрова чи вугілля. Вона призначається один раз на рік.

Для отримання субсидії на опалення на 2026 рік слід подати нову заяву та декларацію. Ті, хто ще не звертався за цією допомогою у 2026 році, мають час оформити її до 31 грудня.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Щоб отримувати компенсацію від самого початку опалювального сезону, весь пакет документів необхідно подати до 30 листопада включно.

Якщо родина звернеться пізніше, то виплати призначать лише з місяця фактичного подання заяви.

Оформити допомогу можна особисто в сервісних центрах ПФУ, надіслати поштою або ж зробити це онлайн через портал "Дія" чи мобільний застосунок Пенсійного фонду.

Що відомо про старт опалювального сезону та попередні рішення?

Нагадаємо, що подання тепла у 2026 році розпочинають за класичними правилами: батареї стають гарячими, коли середньодобова температура тримається нижче +8 градусів протягом трьох діб.

Наприклад, у Києві опалювальний сезон стартував 16 жовтня. Проте через російські обстріли енергооб'єктів частина мешканців Дніпровського та Дарницького районів тимчасово залишалась без тепла.