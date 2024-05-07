Можно ли получать субсидию при минимальной зарплате: отвечает ПФУ

Украинцы, которые имеют сложности с оплатой коммунальных услуг, могут получить субсидии от государства. Однако нужно соответствовать ряду условий.

Кто может обратиться за назначением субсидии

Субсидия предоставляется малообеспеченным гражданам, которые не могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги даже несмотря на работу. То есть, если плата лица за ЖКУ больше установленного для домохозяйства обязательного платежа.

Читайте также: Чтобы получать 10 тысяч гривен пенсии: что для этого нужно

Соответственно, при определении права на назначение жилищной субсидии анализируются доходы граждан. А основным получателем считается заявитель, что зарегистрирован и проживает по адресу, которая указывается при назначении субсидии.

Как назначается субсидия на неотапливаемый сезон

Человек может получить субсидию, если арендует жилье или если он является индивидуальным застройщиком и его дом еще не был принят в эксплуатацию.

Если лицо будет обращаться за получением жилищной субсидии в мае или июне 2024 года, то она будет предоставлена с начала неотопительного сезона. При этом, будут учтены доходы за III – IV квартал 2023 года, а также будет анализироваться оплата социального взноса в течение не менее трех месяцев в этот период.

В некоторых случаях субсидия может иметь нулевой размер. В частности, так происходит в неотапливаемый сезон, если доход семьи позволяет платить за коммуналку самостоятельно.

В то же время размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он напрямую зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов оплатит государство.