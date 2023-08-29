Оформить кредит, а затем субсидию: предоставляют ли выплаты лицам, имеющим рассрочку

Некоторые украинцы, претендующие на субсидию от государства, имеют рассрочку на определенные товары. Стал актуальным вопрос, не станет ли это помехой, чтобы получить выплаты.

Дадут ли субсидию, если есть рассрочка

В ПФУ обратился украинец с вопросом, может ли он получать субсидию, если у него рассрочка на 10 тысяч гривен. В регуляторе ответили, что он имеет право получать свои выплаты.

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В субсидии могут отказать, если один член семьи из состава домохозяйства в течение года перед месяцем обращения совершил покупку на сумму, которая на дату проведения операции превышает 50 тысяч гривен. Также выплаты не будут предоставлены, если такую сумму единовременно потратили на любые работы или услуги.

Исключение составляет услуги в сферах:

медицины;

образования;

жилищно-коммунальных (согласно социальной норме жилья).

Некоторые украинцы лишатся субсидий

Осенью некоторые украинцы потеряют свои выплаты через недостоверно предоставленную информацию об имущественном положении или месте жительства.

Основные причины потери льгот:

среди членов семьи, входящих в домохозяйство, есть ВПЛ;

указанные члены семьи частично покинули место жительства;

если у кого-то из семьи есть депозит более чем на 100 тысяч гривен;

при приобретении авто, которому менее 5 лет;

Когда граждане имеют долги за коммуналку.

Размер субсидии в неотапливаемый сезон составляет 350 – 400 гривен.