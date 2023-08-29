Чи дадуть субсидію, якщо є розстрочка

До ПФУ звернувся українець з питанням, чи може він отримувати субсидію, якщо у нього розстрочка на 10 тисяч гривень. В регуляторі відповіли, що він має право отримувати свої виплати.

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У субсидії можуть відмовити якщо один член сім'ї зі складу домогосподарства протягом року перед місяцем звернення здійснив купівлю на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тисяч гривень. Також виплати не нададуть, якщо таку суму одноразово витратили на будь-які роботи або послуги.

Вийнятком є послуги у сферах:

медицини;

освіти;

житлово-комунальних (згідно із соціальною нормою житла).

Деякі українці втратять субсидії

Восени деякі українці втратять свої виплати через недостовірно надану інформацію про майновий стан або місце проживання.

Основні причини втрати пільг:

серед членів родини, які входять у домогосподарство, є ВПО;

вказані члени родини частково покинули місце проживання;

якщо у когось з сім'ї є депозит більш ніж на 100 тисяч гривень;

у випадку придбання авто, якому менш як 5 років;

Коли громадяни мають борги за комуналку.

Нагадаємо! Розмір субсидії у неопалювальний сезон становить 350 – 400 гривень.