Субсидия на твердое топливо и сжиженный газ в 2026 году: кому компенсируют расходы
- Субсидия на твердое топливо или сжиженный газ доступна для домохозяйств без централизованного отопления, газового или электрического обогрева.
- Размер помощи определяют индивидуально, но минимальная норма твердого топлива – 2 тонны в год.
В 2026 году государство продолжит поддерживать украинцев, которые отапливают жилье сжиженным газом или твердым топливом. Речь идет о домохозяйствах, не имеющих централизованного отопления, а также газового или электрического обогрева.
Кто может получить субсидию на отопление?
Детали объяснили на сайте "Бухгалтер 911". Помощь назначают раз в год – после личного обращения граждан.
Смотрите также В домах с газом возможны проблемы: что нужно сделать, чтобы не потерять поставки
Право на получение такой жилищной субсидии имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые законно находятся на территории страны.
Назначение осуществляют с учетом совокупного дохода семьи за предыдущий календарный год. Размер помощи определят индивидуально, однако минимальная норма твердого топлива – 2 тонны в год.
По данным Пенсионного фонда Украины, обратиться можно онлайн или лично:
- в сервисный центр ПФУ, сельский, поселковый и городской совет, ЦПАУ;
- через веб-портал электронных услуг ПФУ, веб-сайт Минсоцполитики, портал Дия.
Обратите внимание! В то же время домохозяйство может получать субсидию на жилищно-коммунальные услуги, в частности электроэнергию, газ для приготовления пищи, вывоз мусора, водоснабжение и тому подобное.
-
заявление и декларацию установленного образца;
-
договор найма аренды жилья (при наличии);
-
копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);
-
справку о доходах (если в декларации указаны доходы, информация о которых отсутствует в Государственной налоговой службе или ПФУ).
Что еще стоит знать о субсидиях?
В отдельных случаях для оформления льгот и субсидий необходимо провести проверку условий домохозяйства. В частности, это касается ситуации, когда для обогрева жилья используют бытовые электроприборы.
Напомним, в 2026 году порядок оформления жилищных субсидий не изменится. Однако если человек не соответствует установленным требованиям или нарушает условия получения, в помощи могут отказать или прекратить ее начисление.