Субсидія на тверде паливо і скраплений газ у 2026 році: кому компенсують витрати
- Субсидія на тверде паливо або скраплений газ доступна для домогосподарств без централізованого опалення, газового або електричного обігріву.
- Розмір допомоги визначають індивідуально, але мінімальна норма твердого палива – 2 тонни на рік.
У 2026 році держава продовжить підтримувати українців, які опалюють житло скрапленим газом або твердим паливом. Йдеться про домогосподарства, що не мають централізованого опалення, а також газового чи електричного обігріву.
Хто може отримати субсидію на опалення?
Деталі пояснили на сайті "Бухгалтер 911". Допомогу призначають раз на рік – після особистого звернення громадян.
Право на отримання такої житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають на території країни.
Призначення здійснюють з урахуванням сукупного доходу сім'ї за попередній календарний рік. Розмір допомоги визначать індивідуально, однак мінімальна норма твердого палива – 2 тонни на рік.
За даними Пенсійного фонду України, звернутися можна онлайн або особисто:
до сервісного центру ПФУ, сільської, селищної та міської ради, ЦНАПу;
через вебпортал електронних послуг ПФУ, вебсайт Мінсоцполітики, портал Дія.
Зверніть увагу! Водночас домогосподарство може отримувати субсидію на житлово-комунальні послуги, зокрема електроенергію, газ для приготування їжі, вивезення сміття, водопостачання тощо.
заяву та декларацію встановленого зразка;
договір наймання оренди житла (за наявності);
копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (за наявності);
довідку про доходи (якщо в декларації зазначені доходи, інформація про які відсутня у Державній податковій службі чи ПФУ).
Що ще варто знати про субсидії?
В окремих випадках для оформлення пільг та субсидій необхідно провести перевірку умов домогосподарства. Зокрема, це стосується ситуації, коли для обігріву житла використовують побутові електроприлади.
Нагадаємо, у 2026 році порядок оформлення житлових субсидій не зміниться. Однак якщо людина не відповідає встановленим вимогам або порушує умови отримання, у допомозі можуть відмовити або ж припинити її нарахування.