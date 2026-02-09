Субсидія на тверде паливо і скраплений газ у 2026 році: кому компенсують витрати

У 2026 році держава продовжить підтримувати українців, які опалюють житло скрапленим газом або твердим паливом. Йдеться про домогосподарства, що не мають централізованого опалення, а також газового чи електричного обігріву.

Хто може отримати субсидію на опалення?

Деталі пояснили на сайті "Бухгалтер 911". Допомогу призначають раз на рік – після особистого звернення громадян.

Право на отримання такої житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають на території країни.

Призначення здійснюють з урахуванням сукупного доходу сім'ї за попередній календарний рік. Розмір допомоги визначать індивідуально, однак мінімальна норма твердого палива – 2 тонни на рік.

За даними Пенсійного фонду України, звернутися можна онлайн або особисто:

до сервісного центру ПФУ, сільської, селищної та міської ради, ЦНАПу;

через вебпортал електронних послуг ПФУ, вебсайт Мінсоцполітики, портал Дія.

Зверніть увагу! Водночас домогосподарство може отримувати субсидію на житлово-комунальні послуги, зокрема електроенергію, газ для приготування їжі, вивезення сміття, водопостачання тощо.

Окрім того, варто підготувати пакет документів:

заяву та декларацію встановленого зразка; договір наймання оренди житла (за наявності); копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (за наявності); довідку про доходи (якщо в декларації зазначені доходи, інформація про які відсутня у Державній податковій службі чи ПФУ).

Що ще варто знати про субсидії?