Размер субсидий в 2024 году: к чему готовиться украинцам

25 сентября 2023, 17:30
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Источник:

ПФУ

В 2024 году субсидии станут больше. Это закономерное явление, поскольку летом выросла стоимость коммуналки, в том числе цена электроэнергии.

Кому увеличат субсидии

Чем больше размер коммуналки, тем выше размер субсидии. Если семья не может самостоятельно оплатить ЖКУ, ей будет предоставлена денежная помощь.

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Официально отопительный период длится с октября по апрель. Поэтому те, кто имел льготы в течение неотапливаемого сезона, автоматически получат перерасчет своих пособий. То же касается и тех, кому насчитали нулевую субсидию.

Как оформить субсидию:

  • подать заявление;
  • добавить декларацию о доходах;
  • засвидетельствовать свое проживание по указанному адресу, посредством свидетельства о праве собственности или договора аренды.

Кто не получит субсидию

Для получения субсидии гражданин должен удовлетворять определенным требованиям. К примеру, если комиссия обнаружит у вас скрытый доход, вам не предоставят льготы. Также субсидию могут отменить после назначения по следующим причинам:

  • Наличие долгов за услуги ЖКУ, превышающие 680 гривен.
Заметьте! В случае долга вы можете оформить реструктуризацию и обжаловать в судебном порядке решение об отмене субсидии.
  • Смерть лица, получавшего льготы.
  • Смена адреса проживания.
Размер субсидии в неотапливаемый сезон составлял 350 – 400 гривен, в отопительный – пока неизвестен.
Автор: Анастасія Зорик