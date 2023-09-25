Размер субсидий в 2024 году: к чему готовиться украинцам
Источник:ПФУ
В 2024 году субсидии станут больше. Это закономерное явление, поскольку летом выросла стоимость коммуналки, в том числе цена электроэнергии.
Кому увеличат субсидии
Чем больше размер коммуналки, тем выше размер субсидии. Если семья не может самостоятельно оплатить ЖКУ, ей будет предоставлена денежная помощь.
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Официально отопительный период длится с октября по апрель. Поэтому те, кто имел льготы в течение неотапливаемого сезона, автоматически получат перерасчет своих пособий. То же касается и тех, кому насчитали нулевую субсидию.
Как оформить субсидию:
- подать заявление;
- добавить декларацию о доходах;
- засвидетельствовать свое проживание по указанному адресу, посредством свидетельства о праве собственности или договора аренды.
Кто не получит субсидию
Для получения субсидии гражданин должен удовлетворять определенным требованиям. К примеру, если комиссия обнаружит у вас скрытый доход, вам не предоставят льготы. Также субсидию могут отменить после назначения по следующим причинам:
- Наличие долгов за услуги ЖКУ, превышающие 680 гривен.
- Смерть лица, получавшего льготы.
- Смена адреса проживания.