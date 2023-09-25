Кому увеличат субсидии

Чем больше размер коммуналки, тем выше размер субсидии. Если семья не может самостоятельно оплатить ЖКУ, ей будет предоставлена денежная помощь.

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Официально отопительный период длится с октября по апрель. Поэтому те, кто имел льготы в течение неотапливаемого сезона, автоматически получат перерасчет своих пособий. То же касается и тех, кому насчитали нулевую субсидию.

Как оформить субсидию:

подать заявление;

добавить декларацию о доходах;

засвидетельствовать свое проживание по указанному адресу, посредством свидетельства о праве собственности или договора аренды.

Кто не получит субсидию

Для получения субсидии гражданин должен удовлетворять определенным требованиям. К примеру, если комиссия обнаружит у вас скрытый доход, вам не предоставят льготы. Также субсидию могут отменить после назначения по следующим причинам:

Наличие долгов за услуги ЖКУ, превышающие 680 гривен.

Заметьте! В случае долга вы можете оформить реструктуризацию и обжаловать в судебном порядке решение об отмене субсидии.

Смерть лица, получавшего льготы.

Смена адреса проживания.

Размер субсидии в неотапливаемый сезон составлял 350 – 400 гривен, в отопительный – пока неизвестен.