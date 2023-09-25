Кому збільшать субсидії

Чим більший розмір комуналки, тим вищий розмір субсидії. Якщо сім'я не може самостійно оплатити ЖКП, їй нададуть грошову допомогу.

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Офіційно, опалювальний період триває з жовтня по квітень. Тому ті, хто мав пільги протягом неопалювального сезону, автоматично отримають перерахунок свої допомоги. Те ж саме стосується і тих, кому нарахували нульову субсидію

Як оформити субсидію:

подати заяву;

додати декларацію про доходи;

засвідчити своє проживання за вказаною адресою, за допомогою свідоцтва про право власності чи договору оренди.

Хто не отримає субсидію

Для отримання субсидії громадянин має відповідати певним вимогам. Наприклад, якщо комісія виявить у вас прихований дохід, вам не нададуть пільги. Також субсидію можуть скасувати після призначення, з таких причин:

Наявність боргів за послуги ЖКП, які перевищують 680 гривень.

Зауважте! У випадку боргу, ви можете оформити реструктуризацію і оскаржити у судовому порядку рішення про скасування субсидії.

Смерть особи, яка була отримувачем пільг.

Зміна адреси проживання.

Розмір субсидії у неопалювальний сезон становив 350 – 400 гривень, у опалювальний – поки невідомий.