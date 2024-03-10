Как подать упрощенное заявление на субсидию через Дію

10 марта 2024, 12:11
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Источник:

Минсоцполитики

Через приложение Дія теперь можно подать упрощенное заявление для получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, газа и топлива. Если раньше процесс подачи заявки длился до 30 минут, то теперь будет занимать не более 10 минут.

Упрощенное заявление

Данные из государственных реестров автоматически будут подтягиваться при подаче заявления. А обновление цифрового сервиса имеет целью упростить людям доступ к социальной помощи.

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Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации

Социальные услуги - одни из самых популярных среди украинцев. Например, в Дії пользователи получают пенсионные сервисы, регистрируют детей через еМалятко, оформляют помощь для ВПЛ и тому подобное. Поэтому наша задача - сделать сервисы максимально удобными и доступными для каждого. Кроме запуска новых услуг, мы продолжаем совершенствовать уже имеющиеся. В частности, теперь украинцы втрое быстрее смогут подать заявление о получении субсидии.

Летом 2023 года Правительство упростило процедуру подачи заявок на жилищные субсидии. Ранее электронное заявление можно было отправить через вебпортал Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение этого фонда или в бумажной форме в сервисных центрах Фонда или исполнительных органах местного самоуправления, а также по почте.

Субсидии на покупку топлива выдаются один раз в год. Это касается ситуаций, когда хозяйство не использует централизованное теплоснабжение для отопления, а также не имеет возможности использовать газ или электричество для автономного отопления

Важно! Сервис ориентирован на тех, кто впервые обращается за назначением субсидии, или на тех, кто планирует переоформление в связи с окончанием срока назначения.

Как подать заявление в Дії

Субсидия может быть предоставлена в таких формах:

  1. Платежи за сервисное обслуживание коммерчески учтенных объектов в многоэтажках, включительно с:
  • обслуживанием дома;
  • поставкой и распределением газа, электроэнергии, тепла, воды, а также вывозом бытовых отходов;

  1. Платежи за сервисное обслуживание и абонентское обслуживание в многоквартирных домах, расходы на управление, а также коммунальные услуги в домах с ОСМД или жилищно-строительным кооперативом;

  2. Обеспечение средствами на покупку газа и твердого или жидкого домашнего топлива.

Чтобы получить услугу онлайн:

  1. Совершите вход или регистрацию в личном кабинете на сайте diia.gov.ua через электронную цифровую подпись или BankID.

  2. На портале Дія в меню "Услуги" выберите опцию "Заявление на субсидию".

  3. Просмотрите и обновите, если нужно, свои персональные данные в профиле.

  4. Укажите адрес, на которой вы хотите получать субсидию.

  5. Определитесь, нужна ли вам субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг. В случае положительного ответа отметьте необходимые услуги из списка и введите информацию по каждой из них.

  6. Внесите информацию о IBAN вашего банковского счета для начисления субсидий.

  7. Введите данные лиц, прописанных в квартире, и их родственников.

  8. Проверьте данные сформированного заявления.

  9. Подпишите электронной подписью и отправьте.

Автор: Дарія Подвишенна