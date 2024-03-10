Упрощенное заявление

Данные из государственных реестров автоматически будут подтягиваться при подаче заявления. А обновление цифрового сервиса имеет целью упростить людям доступ к социальной помощи.

Читайте также Отмена выплат для переселенцев: кому больше не будут поступать средства

Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Социальные услуги - одни из самых популярных среди украинцев. Например, в Дії пользователи получают пенсионные сервисы, регистрируют детей через еМалятко, оформляют помощь для ВПЛ и тому подобное. Поэтому наша задача - сделать сервисы максимально удобными и доступными для каждого. Кроме запуска новых услуг, мы продолжаем совершенствовать уже имеющиеся. В частности, теперь украинцы втрое быстрее смогут подать заявление о получении субсидии.

Летом 2023 года Правительство упростило процедуру подачи заявок на жилищные субсидии. Ранее электронное заявление можно было отправить через вебпортал Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение этого фонда или в бумажной форме в сервисных центрах Фонда или исполнительных органах местного самоуправления, а также по почте.

Субсидии на покупку топлива выдаются один раз в год. Это касается ситуаций, когда хозяйство не использует централизованное теплоснабжение для отопления, а также не имеет возможности использовать газ или электричество для автономного отопления

Важно ! С ервис ориентирован на тех, кто впервые обращается за назначением субсидии, или на тех, кто планирует переоформление в связи с окончанием срока назначения.

Как подать заявление в Дії

Субсидия может быть предоставлена в таких формах:

Платежи за сервисное обслуживание коммерчески учтенных объектов в многоэтажках, включительно с:

обслуживанием дома;

поставкой и распределением газа, электроэнергии, тепла, воды, а также вывозом бытовых отходов;

Платежи за сервисное обслуживание и абонентское обслуживание в многоквартирных домах, расходы на управление, а также коммунальные услуги в домах с ОСМД или жилищно-строительным кооперативом; Обеспечение средствами на покупку газа и твердого или жидкого домашнего топлива.

Чтобы получить услугу онлайн: