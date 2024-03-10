Спрощена заява

Дані із державних реєстрів автоматично підтягуватимуться при поданні заяви. А оновлення цифрового сервісу має на меті спростити людям доступ до соціальної допомоги.

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Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації Соціальні послуги — одні з найпопулярніших серед українців. Наприклад, у Дії користувачі отримують пенсійні сервіси, реєструють дітей через єМалятко, оформлюють допомогу для ВПО тощо. Тому наша задача — зробити сервіси максимально зручними та доступними для кожного. Окрім запуску нових послуг, ми продовжуємо вдосконалювати вже наявні. Зокрема, тепер українці втричі швидше зможуть подати заяву про отримання субсидії.

Влітку 2023 року Уряд спростив процедуру подачі заявок на житлові субсидії. Раніше електронну заяву можна було надіслати через вебпортал Пенсійного фонду України, мобільний додаток цього фонду або в паперовій формі у сервісних центрах Фонду чи виконавчих органах місцевого самоврядування, а також поштою.

Субсидії на покупку палива видаються один раз на рік. Це стосується ситуацій, коли господарство не використовує централізоване теплопостачання для опалення, а також не має можливості використовувати газ чи електрику для автономного опалення

Важливо ! С ервіс орієнтований на тих, хто вперше звертається за призначенням субсидії, або на тих, хто планує переоформлення у зв’язку з закінченням терміну призначення.

Як подати заяву в Дії

Субсидія може бути надана в таких формах:

Платежі за сервісне обслуговування комерційно облікованих об'єктів у багатоповерхівках, включно з:

обслуговуванням будинку;

постачанням і розподілом газу, електроенергії, тепла, води, а також вивезенням побутових відходів;

Платежі за сервісне обслуговування та абонентське обслуговування у багатоквартирних будинках, витрати на управління, а також комунальні послуги у домівках з ОСББ або житлово-будівельним кооперативом; Забезпечення коштами на купівлю газу та твердого чи рідкого домашнього палива.

Щоб отримати послугу онлайн: