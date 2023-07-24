Субсидия на неотапливаемый период: как рассчитывается и кто имеет право на нее

24 июля 2023, 11:06
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ПФУ

С 1 мая по 30 сентября в Украине проходит неотапливаемый сезон. Большинству украинцев субсидию перечислят автоматически, но есть те, кто должен обратиться в ПФУ лично.

Кто имеет право на субсидии в неотапливаемый сезон

Если у лица, получавшего субсидию в отопительный сезон, не изменились данные об имущественном положении или составе семьи ему должны были переназначить выплаты автоматически. Однако есть категории лиц, которым необходимо самостоятельно обратиться в ПФУ за выплатами.

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Напомним! Если у вас изменился состав семьи или имущественное положение, вам нужно в течение 30 дней сообщить об этом ПФУ.

С личным обращением следует обратиться, если:

  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
  • члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;
  • количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
  • домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Представители такого домохозяйства должны удобным для себя способом подать в ПФУ новые заявление и декларацию. Если заявление подать в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона, то выплаты назначат с начала.

Как подать документы

Подать заявление и декларацию можно одним из трех способов:

  • лично, обратившись в избранный сервисный центр ПФУ;
  • по почте, в адрес органа ПФУ;
  • или online – через вебпортал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд".
Напомним! Сумма субсидии за неотапливаемый сезон рассчитывается с учетом среднемесячного совокупного дохода за III и IV кварталы предыдущего календарного года. Пенсионная выплата учитывается в размере начисленной пенсии за март текущего года.

К слову, также документы на назначение субсидий можно передать уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, ЦНАП и через портал "Действие".

 

Автор: Тетяна Стельмах