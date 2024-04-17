Как продлить субсидию с 1 мая
Источник:ПФУ
Многим украинцам в мае субсидию назначат автоматически. Однако некоторые все же должны обратиться в ПФУ с заявлением и декларацией.
Как оформить субсидию с 1 мая
15 апреля завершился отопительный сезон и уже с 1 мая большинству украинцев автоматически продлят субсидию до 30 апреля 2025 года.
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Однако есть люди, которые до 1 мая должны подать заявление на переназначение субсидии. Среди них:
- заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;
- в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
- количество зарегистрированных лиц, которые зарегистрированы в домохозяйстве и фактически проживают там, меньше, чем количество зарегистрированных;
- домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.
Субсидия предоставляется на неотапливаемый период и для тех, кто имеет право на выплату, но в течение отопительного сезона сумма платежа за ЖКУ и расходы на управление многоквартирным домом не превышает социальных норм. То есть во время отопительного сезона субсидия составляет 0 гривен.Напомним! Если заявление на субсидию подать после начала неотопительного сезона, выплаты начнут начислять с месяца предоставления документов, но не раньше.
Как проверить право на субсидию
В электронном кабинете на сайте ПФУ можно посмотреть, имеет ли лицо право на получение субсидии. Для этого надо:
- Посетите официальный сайт Фонда по ссылке: https://portal.pfu.gov.ua. Найдите и нажмите кнопку "Вход", расположенную в правом верхнем углу экрана.
- Авторизуйтесь, используя один из доступных методов: квалифицированная электронная подпись (КЭП), "Дія. Підпис" или ID.GOV.UA.
- После входа на портал в левом боковом меню выберите раздел "Мои сообщения" и перейдите на вкладку "Индивидуальные сообщения".
- В этой вкладке вы найдете информацию о своем статусе как потенциального получателя жилищной субсидии от Пенсионного фонда Украины, если вы определены таковым.