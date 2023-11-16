На какой период можно получить субсидию
Источник:Минсоцполитики
Субсидия может назначаться на отопительный и неотапливаемый сезоны. В некоторых случаях домохозяйству оказывается круглогодичная соцпомощь.
Насколько можно получить субсидию
Субсидия рассчитывается, в соответствии с временем года. В этом году отопительный сезон продлится с 16 октября по 15 апреля. Субсидия отменяется в случае, если домохозяйство не будет отвечать требованиям для получения льгот.
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Проверка получателей льгот производится постоянно. Субсидия может быть отменена, если:
- вы не сообщили ответственные органы об изменениях в составе семьи;
- умер основной получатель субсидии;
- комиссия обнаружила у вас скрытый доход;
- в семье была совершена покупка более чем на 50 тысяч гривен валюты, недвижимости, транспортного средства или банковских металлов;
- семья переехала и не сообщила об этом.
Нулевая субсидия перечисляется автоматически, для этого не нужно писать заявление в ПФУ. Но если произошла неправомерная отмена, необходимо обратиться в соответствующие органы за дополнительными пояснениями.
Как оформить субсидию
Подать заявление на получение субсидии можно как онлайн, так и офлайн. Для этого нужно обратиться в ПФУ или использовать приложение Дия: Какие документы необходимы:
- заявление;
- декларация про доходы;
- удостоверение личности;
- свидетельство о собственности жилья или договоре аренды.