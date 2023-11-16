На какой период можно получить субсидию

Субсидия может назначаться на отопительный и неотапливаемый сезоны. В некоторых случаях домохозяйству оказывается круглогодичная соцпомощь.

Насколько можно получить субсидию

Субсидия рассчитывается, в соответствии с временем года. В этом году отопительный сезон продлится с 16 октября по 15 апреля. Субсидия отменяется в случае, если домохозяйство не будет отвечать требованиям для получения льгот.

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Проверка получателей льгот производится постоянно. Субсидия может быть отменена, если:

вы не сообщили ответственные органы об изменениях в составе семьи;

умер основной получатель субсидии;

комиссия обнаружила у вас скрытый доход;

в семье была совершена покупка более чем на 50 тысяч гривен валюты, недвижимости, транспортного средства или банковских металлов;

семья переехала и не сообщила об этом.

Поскольку субсидия напрямую зависит от размера коммунальных, в некоторых случаях в неотапливаемый сезон она может иметь нулевой размер.

Нулевая субсидия перечисляется автоматически, для этого не нужно писать заявление в ПФУ. Но если произошла неправомерная отмена, необходимо обратиться в соответствующие органы за дополнительными пояснениями.

Как оформить субсидию

Подать заявление на получение субсидии можно как онлайн, так и офлайн. Для этого нужно обратиться в ПФУ или использовать приложение Дия: Какие документы необходимы: