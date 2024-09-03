Изменения в сентябре: как вычислить субсидию

3 сентября 2024, 17:30
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Автор: Татьяна Стельмах

Каждый украинец имеет право на субсидию, однако предоставляют ее только в конкретных случаях. Речь идет о невозможности семьи оплачивать свои коммунальные услуги.

Субсидия в сентябре

В сентябре украинцы и в дальнейшем будут получать свои субсидии на ЖКУ в обычном режиме. Полученные деньги можно потратить на оплату жилищных и коммунальных услуг, абонентского обслуживания для потребителей, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

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Напомним! Также можно оформить субсидию на услуги по управлению многоквартирным домом.

Субсидия на ЖКУ распространяется на поставку таких услуг:

  • природного газа;
  • электричества;
  • тепла;
  • горячей воды;
  • централизованного водоснабжения и водоотведения.

Еще можно получить деньги на обращение с бытовыми отходами в сентябре.

Как вычислить субсидию

  • вычисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;
  • среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства, после чего определяется среднемесячный доход на одного человека;
  • доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (то есть 2 920 гривен);
  • полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%, после чего определяется процент от среднемесячного совокупного дохода.