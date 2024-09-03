Изменения в сентябре: как вычислить субсидию

Каждый украинец имеет право на субсидию, однако предоставляют ее только в конкретных случаях. Речь идет о невозможности семьи оплачивать свои коммунальные услуги.

Субсидия в сентябре

В сентябре украинцы и в дальнейшем будут получать свои субсидии на ЖКУ в обычном режиме. Полученные деньги можно потратить на оплату жилищных и коммунальных услуг, абонентского обслуживания для потребителей, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

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Напомним! Также можно оформить субсидию на услуги по управлению многоквартирным домом.

Субсидия на ЖКУ распространяется на поставку таких услуг:

природного газа;

электричества;

тепла;

горячей воды;

централизованного водоснабжения и водоотведения.

Еще можно получить деньги на обращение с бытовыми отходами в сентябре.

Как вычислить субсидию