Субсидія у вересні

У вересні українці й надалі отримуватимуть свої субсидії на ЖКП у звичайному режимі. Отримані гроші можна витратити на оплату житлових та комунальних послуг, абонентського обслуговування для споживачів, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

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Нагадаємо! Також можна оформити субсидію на послуги з управління багатоквартирним будинком.

Субсидія на ЖКП поширюється на постачання таких послуг:

природного газу;

електрики;

тепла;

гарячої води;

централізованого водопостачання та водовідведення.

Ще можна отримати гроші на поводження з побутовими відходами у вересні.

Як обчислити субсидію