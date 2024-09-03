Субсидия в сентябре
В сентябре украинцы и в дальнейшем будут получать свои субсидии на ЖКУ в обычном режиме. Полученные деньги можно потратить на оплату жилищных и коммунальных услуг, абонентского обслуживания для потребителей, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
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Напомним! Также можно оформить субсидию на услуги по управлению многоквартирным домом.
Субсидия на ЖКУ распространяется на поставку таких услуг:
- природного газа;
- электричества;
- тепла;
- горячей воды;
- централизованного водоснабжения и водоотведения.
Еще можно получить деньги на обращение с бытовыми отходами в сентябре.
Как вычислить субсидию
- вычисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;
- среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства, после чего определяется среднемесячный доход на одного человека;
- доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (то есть 2 920 гривен);
- полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%, после чего определяется процент от среднемесячного совокупного дохода.