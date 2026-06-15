Время осталось до 1 июля: ПФУ предупредил граждан

Украинцы имеют право получить субсидию прямо сейчас, то есть в неотопительный период. Для этого необходимо успеть подать заявление до 1 июля 2026 года.

Что нужно знать о подаче заявления на субсидию?

Субсидия рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства, сообщает ПФУ.

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В случае подачи заявления о назначении и предоставлении субсидии в течение двух месяцев с начала неотопительного (отопительного) сезона, жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на ее получение,

– сообщает Пенсионный фонд.

Подать заявление и документы для получения субсидии можно различными способами. Например, отправив их по почте в ПФУ. Это можно сделать онлайн:

через веб-портал Пенсионного фонда;

"Дию";

мобильное приложение ПФУ.

Также подать документы можно офлайн:

через сервисный центр ПФУ;

уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;

и ЦНАП.

Кому еще нужно подавать заявление на субсидию до 1 июля?