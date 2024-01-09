Не только за долги: почему украинцу могут отменить субсидию
9 января 2024, 16:38Читати новину українською
Источник:ПФУ
Некоторые украинцы могут потерять субсидии из-за собственной опрометчивости. Есть несколько причин, влияющих на потерю выплат.
Причины отмены субсидии
Даже если субсидию назначили на отопительный сезон, ее все равно могут отменить. К основным причинам такого решения относятся:
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- долг за жилищно-коммунальные услуги;
- неправильно указанный размер доходов;
- неправильно указанное место жительства;
- большие расходы, указывающие на платежеспособность и отсутствие потребности в субсидии.
Чтобы не потерять свои выплаты, нужно подать заявление в ПФУ, где указаны изменения имущественного положения лица в течение 30 дней. Тогда комиссия проверит информацию согласно обращению.
О каких изменениях нужно сообщать
- Смена места жительства и регистрации.
- Получение дополнительного дохода.
- Смена состава семьи.
- Имущественные изменения.
- Получение наследства.
- Покупка автомобиля.
- Быт семьи за границей на протяжении более 60 календарных дней.
- Совершение валютных операций на сумму более 50 тысяч гривен.