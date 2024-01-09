Не только за долги: почему украинцу могут отменить субсидию

9 января 2024, 16:38
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Источник:

ПФУ

Некоторые украинцы могут потерять субсидии из-за собственной опрометчивости. Есть несколько причин, влияющих на потерю выплат.

Причины отмены субсидии

Даже если субсидию назначили на отопительный сезон, ее все равно могут отменить. К основным причинам такого решения относятся:

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  • долг за жилищно-коммунальные услуги;
  • неправильно указанный размер доходов;
  • неправильно указанное место жительства;
  • большие расходы, указывающие на платежеспособность и отсутствие потребности в субсидии.

Чтобы не потерять свои выплаты, нужно подать заявление в ПФУ, где указаны изменения имущественного положения лица в течение 30 дней. Тогда комиссия проверит информацию согласно обращению.

О каких изменениях нужно сообщать

  • Смена места жительства и регистрации.
  • Получение дополнительного дохода.
  • Смена состава семьи.
  • Имущественные изменения.
  • Получение наследства.
  • Покупка автомобиля.
  • Быт семьи за границей на протяжении более 60 календарных дней.
  • Совершение валютных операций на сумму более 50 тысяч гривен.

Обратите внимание! Даже если подать заявление об изменениях в ПФУ, выплаты все равно могут быть отменены. Так может случиться, если семья больше не отвечает требованиям для получения субсидий.

 

Автор: Тетяна Стельмах