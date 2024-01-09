Не только за долги: почему украинцу могут отменить субсидию

Некоторые украинцы могут потерять субсидии из-за собственной опрометчивости. Есть несколько причин, влияющих на потерю выплат.

Причины отмены субсидии

Даже если субсидию назначили на отопительный сезон, ее все равно могут отменить. К основным причинам такого решения относятся:

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долг за жилищно-коммунальные услуги;

неправильно указанный размер доходов;

неправильно указанное место жительства;

большие расходы, указывающие на платежеспособность и отсутствие потребности в субсидии.

Чтобы не потерять свои выплаты, нужно подать заявление в ПФУ, где указаны изменения имущественного положения лица в течение 30 дней. Тогда комиссия проверит информацию согласно обращению.

О каких изменениях нужно сообщать

Смена места жительства и регистрации.

Получение дополнительного дохода.

Смена состава семьи.

Имущественные изменения.

Получение наследства.

Покупка автомобиля.

Быт семьи за границей на протяжении более 60 календарных дней.

Совершение валютных операций на сумму более 50 тысяч гривен.

Даже если подать заявление об изменениях в ПФУ, выплаты все равно могут быть отменены. Так может случиться, если семья больше не отвечает требованиям для получения субсидий.