Причини скасування субсидії

Навіть якщо субсидію призначили на опалювальний сезон, її все одно можуть скасувати. До основних причин такого рішення належать:

Читайте також Хто може платити за комуналку на 50% менше: пояснення ПФУ

борг за житлово-комунальні послуги;

неправильно вказаний розмір доходів;

неправильно вказане місце проживання;

великі витрати, що вказують на платоспроможність і відсутність потреби в субсидії.

Аби не втратити свої виплати потрібно подати заяву до ПФУ, де вказані зміни майнового стану особи протягом 30 днів. Тоді комісія перевірить інформацію відповідно до звернення.

Про які зміни треба повідомляти

Зміна місця проживання та реєстрації.

Набуття додаткового доходу.

Зміна складу родини.

Майнові зміни.

Отримання спадщини.

Покупка автомобіля.

Побут родини за кордоном протягом понад 60 календарних днів.

Здійснення валютних операцій на суму понад 50 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Навіть якщо надати заяву про зміни у ПФУ, виплати все одно можуть скасувати. Так може статися, якщо родина більше не відповідає вимогам для отримання субсидій.