Некоторые украинцы смогут получить деньги на аренду жилья

Министерство социальной политики Украины разработало экспериментальный проект, который предусматривает предоставление субсидии на оплату аренды жилых помещений для внутренне перемещенных лиц. Он также касается людей, которые потеряли жилье в результате боевых действий.

Как будут назначаться субсидии

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, который опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины. Размер субсидии будет зависеть от стоимости аренды жилья в регионах, куда переезжают люди.

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! В Закарпатской области она может достигать до 18,3 тысяч гривен.

Для расчета субсидии планируется установить социальный стандарт площади арендуемого жилья на каждого человека, то есть 13,65 квадратных метров, но не менее 35,22 квадратных метров на семью.

Средняя стоимость 1 квадратного метра аренды жилья будет составлять 193,6 гривен, что рассчитано как отношение средней стоимости аренды однокомнатной квартиры к средней площади однокомнатной квартиры.

! Средняя площадь аренды однокомнатной квартиры, по данным Госстата за январь 2024, составляет 6 817,78 гривен. А средняя площадь однокомнатной квартиры с учетом норм Жилищного кодекса Украины составляет 35,22 квадратных метра.

Согласно проекту, субсидия на аренду жилого помещения будет назначаться в случае, если расходы семьи превышают обязательный платеж, базовая процентная ставка которого составит 30% от ее совокупных доходов.

Кому будут предоставлять субсидии

В проекте акта говорится, что субсидия на аренду жилого помещения будет назначаться, если расходы семьи будут превышать обязательный платеж, базовая процентная ставка которого составит 30% ее совокупных доходов.

! Как отмечается в пояснительной записке к проекту, базовая процентная ставка платы за наем жилья (обязательный платеж, который самостоятельно осуществляет за аренду семья) на уровне 30% доходов семей является международной практикой подобных программ социальной защиты населения.

В то же время этот показатель может уменьшаться, в зависимости от фактического уровня доходов, что предусмотрено формулой расчета субсидии на аренду.

Как рассчитывается показатель



К рассчитанному показателю социальной стоимости оплаты одного месяца аренды жилья будут применяться корректирующие региональные коэффициенты. Они зависят от того, находится ли жилое помещение в областном центре или в городах, селах области (кроме областного центра и городов), которые указываются в приложении к проекту акта. Корректирующие коэффициенты применяются из-за разницы стоимости аренды жилого помещения на одинаковые объекты недвижимости в разных территориальных общинах.

Корректирующие коэффициенты были рассчитаны при поддержке проекта Совета Европы аналитическим центром CEDOS, исходя из данных Госстата и с учетом фактического предложения аренды жилья на сайтах.