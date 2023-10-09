Покроют ли субсидии цену за отопление в этом году

Субсидии предоставляются гражданам, коммунальные платежи которых на 15% превышают доход. В 2023 году цена на коммуналку выросла, соответственно увеличилось и количество льготников.

Ограничение использования ЖКУ в 2023 году

При получении субсидий потребитель должен соблюдать определенные социальные нормы. Речь идет о корреляции площади жилья и лиц, получающих льготы. По состоянию на сегодняшний день, норма составляет 13,65 метра квадратных на человека и 35,22 метра квадратных на семью.

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Также есть лимит на то, сколько теплоэнергии может потреблять домохозяйство, он составляет – 44,54 киловатт-часа. Ограничения природного газа составляют – 4 метра кубических на квадратный метр. В отопительный сезон проходят корректировки показателей.

Как оформить субсидию

Если субсидию получает нетрудоспособное лицо, сумма льгот растет на 30%.

Отопительный сезон длится с 1 октября по 30 апреля. Чтобы оформить льготы на оплату коммуналки, нужно подать следующие документы:

заявление;

право на доходы;

договор аренды или свидетельство о праве собственности на жилье.

Оформить льготы можно по электронному порталу ПФУ или непосредственно в службе соцзащиты. Некоторые граждане получили льготы в неотапливаемый сезон, им их продолжат автоматически. Также не нужно подавать повторное заявление тем, кому начисляли нулевую субсидию.