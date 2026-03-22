Ормузский пролив открыт, но не для всех: после угроз Трампа Иран сделал заявление
- Иран объявил, что Ормузский пролив открыт для судов, если они не являются "врагами" и согласуют меры безопасности с Тегераном.
- Закрытие пролива в марте привело к росту цен на нефть, что вызвало международную критику и создало риски для экономики.
Иран заявляет, что Ормузский пролив открыт для прохождения судов, однако есть ограничения для "врагов" страны. Для других кораблей главное условие – согласование мер безопасности.
Для кого Ормузский пролив открыт?
О том, какую позицию по судоходству установил Иран, говорится в сообщении Reuters.
Представитель Ирана в Международной морской организации Али Мусави отметил, что страна готова к сотрудничеству по мерам безопасности в Персидском заливе.
Если суда не являются "врагами Ирана" или не связаны с ними – они могут свободно пройти проливом, при единственном условии – согласования процессов безопасности с Тегераном.
Дипломатия остается приоритетом Ирана. Однако полное прекращение агрессии, а также взаимное доверие являются более важными,
– сказал Мусави.
В то же время он добавил, что причина такого решения – действия Израиля и США.
Что известно о закрытии Ормузского пролива?
С начала марта, как ответ на военную операцию США и Израиля, Иран закрыл прохождение через Ормузский пролив. Из-за этого резко выросли цены на нефть и топливо. Ведь через пролив проходила пятая часть всех поставок нефтепродуктов. Для мировой экономики это риск, в частности потому, что блокада пути может оказаться длительной.
Так, накануне главы государств и правительств 7 стран выступили с совместным заявлением:
- Германия;
- Великобритания;
- Франция;
- Италия;
- Нидерланды;
- Япония;
- Канада.
Государства фактически осудили закрытие Ормузского пролива Ираном. Однако выразили готовность помочь:
Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие усилия для обеспечения безопасного прохода через пролив. Мы приветствуем обязательства стран, которые занимаются подготовительным планированием,
– говорится в заявлении.
В частности представители стран призвали Тегеран прекратить минирование акватории и ракетные удары, чтобы не препятствовать коммерческому судоходству. Также в заявлении отметили, что ограничение пролива является угрозой и международного мира и безопасности. Вспомнили и об ударах по нефтегазовым объектам и попросили временное приостановление (мораторий) на них.
Какие экономические последствия из-за ограничения судоходства по проливу?
Кризис на нефтяном рынке уже коснулся всего мира. В частности это касается цен на топливо в Украине. По состоянию на 22 марта за литр дизеля на одной из АЗС Киевщины просят почти 100 гривен.
Однако среди последствий также подорожание цен на продукты во многих странах. Причинами этого является стремительное подорожание энергоносителей и непостоянные поставки удобрений. Прогнозируемо, что наибольший дефицит из-за блокады может коснуться пшеницы и кукурузы.
В частности ситуация на Ближнем Востоке влияет на валютный рынок. Например, в Украине фиксируют регулярные колебания. Тарас Лесовой говорит, что наибольшее влияние на это имеет ситуация на Ближнем Востоке. Если же кризис на нефтяном рынке прекратится – ситуация станет более прогнозируемой и Украина сможет избежать непредсказуемости на валютном рынке в частности.