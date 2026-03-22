Ормузский пролив открыт, но не для всех: после угроз Трампа Иран сделал заявление

Иран заявляет, что Ормузский пролив открыт для прохождения судов, однако есть ограничения для "врагов" страны. Для других кораблей главное условие – согласование мер безопасности.

Для кого Ормузский пролив открыт?

О том, какую позицию по судоходству установил Иран, говорится в сообщении Reuters.

Представитель Ирана в Международной морской организации Али Мусави отметил, что страна готова к сотрудничеству по мерам безопасности в Персидском заливе.

Если суда не являются "врагами Ирана" или не связаны с ними – они могут свободно пройти проливом, при единственном условии – согласования процессов безопасности с Тегераном.

Дипломатия остается приоритетом Ирана. Однако полное прекращение агрессии, а также взаимное доверие являются более важными,

– сказал Мусави.

В то же время он добавил, что причина такого решения – действия Израиля и США.

Что известно о закрытии Ормузского пролива?

С начала марта, как ответ на военную операцию США и Израиля, Иран закрыл прохождение через Ормузский пролив. Из-за этого резко выросли цены на нефть и топливо. Ведь через пролив проходила пятая часть всех поставок нефтепродуктов. Для мировой экономики это риск, в частности потому, что блокада пути может оказаться длительной.

Так, накануне главы государств и правительств 7 стран выступили с совместным заявлением:

Германия;

Великобритания;

Франция;

Италия;

Нидерланды;

Япония;

Канада.

Государства фактически осудили закрытие Ормузского пролива Ираном. Однако выразили готовность помочь:

Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие усилия для обеспечения безопасного прохода через пролив. Мы приветствуем обязательства стран, которые занимаются подготовительным планированием,

– говорится в заявлении.

В частности представители стран призвали Тегеран прекратить минирование акватории и ракетные удары, чтобы не препятствовать коммерческому судоходству. Также в заявлении отметили, что ограничение пролива является угрозой и международного мира и безопасности. Вспомнили и об ударах по нефтегазовым объектам и попросили временное приостановление (мораторий) на них.

Какие экономические последствия из-за ограничения судоходства по проливу?