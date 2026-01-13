На фоне отключений света: Свириденко рассказала, что происходит с супермаркетами Киева

Правительство Украины продолжает работать над восстановлением электроснабжения. В частности происходит координация усилий с ритейл-сетями.

Что происходит с киевскими магазинами?

Ситуация по обеспечению людей продуктами находится под контролем, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Поручила министру экономики держать на личном контроле и реагировать на запросы сетей,

– подчеркнула Юлия Свириденко.

В сети активно распространялась информация о закрытии супермаркетов в Киеве. Однако в ООО "АТБ-Маркет" официально опровергли информацию

Отмечается, что информация не соответствует действительности, является фейковой, имеет признаки манипуляции общественным мнением и может рассматриваться как сознательная информационная кампания, направлена на дестабилизацию общественных настроений в уже сложных для страны условиях.

Сейчас все магазины торговой сети "АТБ" в Киеве и Киевской области работают в штатном режиме. В частности торговые объекты компании обеспечены автономными источниками питания (генераторами), что позволяет поддерживать бесперебойную работу даже в случае перебоев с электроснабжением. В единичных случаях возникновения технических или логистических трудностей компания оперативно реагирует и принимает необходимые меры для их устранения, чтобы гарантировать стабильную работу магазинов и доступность товаров для потребителей,

– объяснили в компании.

Важно! Украинцев призвали пользоваться исключительно проверенными источниками информации и доверять официальным сообщениям компании.

Что еще известно о ситуации с супермаркетами?

Сетью активно распространялась информация, что в Киеве и области массово закрываются супермаркеты "АТБ", "Аврора", "Сильпо" и "NOVUS". Причина – отсутствие электроэнергии.

Центр противодействия дезинформации пишет, что из-за отключения света в Киеве возможны точечные закрытия магазинов на несколько часов. Но не имеет массового характера.