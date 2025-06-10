Путин не спасет: почему "сыплются" крупнейшие нефтяные компании России
- Одна из крупнейших нефтяных компаний России "Сургутнефтегаз" понесла рекордные убытки в 439,7 миллиарда рублей в I квартале 2025 года из-за западных санкций, что привело к увольнению 3 000 работников.
Убытки нефтегазовых компаний России снижают доходы бюджета, усложняя финансирование войны в Украине и негативно влияя на экономику.
Кремль продолжает рассказывать об "устойчивой экономике" России, которая якобы способна выдержать любые санкции. А тем временем даже близкие к Путину компании не могут справиться с финансовыми проблемами.
Какие убытки несут нефтегазовые компании России
Одна из крупнейших нефтегазовых компаний России "Сургутнефтегаз" в I квартале 2025 года получила рекордный убыток в размере 439,7 миллиарда рублей (5,55 миллиарда долларов), сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
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- Еще в I квартале прошлого года "Сургутнефтегаз" имела прибыль в размере 268,5 миллиарда рублей, или 3,39 миллиарда долларов.
- Однако в начале 2025 года против компании ввели западные санкции, которые обвалили ее доходы.
- Из-за миллиардных убытков "Сургутнефтегаз" была вынуждена уволить почти 3 000 своих работников.
Важно! "Сургутнефтегаз" – одна из четырех крупнейших газовых компаний России по объемам добычи. Расследователи считают, что ее фактически контролирует окружение Путина, а он сам может иметь определенные активы компании.
Почему убытки нефтяных компаний бьют по Путину
Добыча и экспорт нефти – главный способ для России наполнить свой бюджет. Однако санкции и кризисные явления в экономике России наносят нефтегазовой отрасли серьезные проблемы. В итоге:
- Рекордные убытки нефтегазовых компаний приводят к ощутимому падению доходов российского бюджета.
- Отсутствие средств усложняет для Путина финансирование войны в Украине.
Нежелание России завершать войну имеет разрушительное влияние даже на самые прибыльные отрасли российской экономики,
– отмечает ЦПИ.
Стоит знать! Из-за резкого падения доходов плановый дефицит России на 2025 год уже увеличили более чем втрое – с 1,17 до 3,8 триллиона рублей.