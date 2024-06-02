Сверхурочный стаж у пенсионеров: как он влияет на размер пенсии

Количество лет стажа влияет на размер пенсии и доплаты к ней. Однако, конечная сумма выплат зависит еще от ряда факторов.

Как сверхурочный стаж влияет на пенсию

Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Правительством установлены минимальные показатели стажа, которые должен приобрести человек, чтобы уйти на заслуженный отдых в определенном возрасте.

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В соответствии с законодательством Украины, за каждый дополнительный год стажа к пенсии начисляется доплата в размере 1% от пенсии, но не более 1% от прожиточного минимума. В 2024 году максимальная сумма компенсации может составлять 708 гривен. Это означает, что за каждый год сверхурочного стажа выплачивается по 23,61 гривны.

Сколько стажа нужно приобрести в 2024 году? Для тех, кто решил выйти на пенсию в 60 лет в 2024 году, нужно приобрести не менее 31 год стажа. В 63 года необходимо иметь хотя бы 21 год стажа, а в 65 лет – 15 лет стажа.

Если пенсионер продолжает работать

Это в случае, если человек имеет 30 лет сверхурочного стажа, а прожиточный минимум составляет 2 361 гривну.

Для пенсионеров, которые продолжают работать, при расчете пенсии применяется предыдущий размер прожиточного минимума. Однако, когда пенсионер прекращает работать, размер доплаты пересматривается с учетом актуального прожиточного минимума. То есть, после увольнения возможно незначительное увеличение пенсионных выплат.

Дополнительная выплата за переработанные годы уже была начислена ранее, но после прекращения работы возможен перерасчет этой суммы.