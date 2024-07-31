Тариф на свет в августе: сколько стоить 1 киловатт

Август станет для Украины месяцем перемен, когда произойдет ряд событий, которые изменят жизнь украинцев. Впрочем, правительство на этот месяц не планирует пересматривать тарифы на коммунальные услуги.

Изменения в тарифе на свет

Как ранее сообщал 24 Канал, в августе 2024 года большинство бытовых потребителей не почувствуют повышения цен на электроэнергию, газ и воду. Однако для некоторых украинцев все же возможны изменения в коммунальных тарифах.

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Тарифы на электроэнергию, которые были повышены с 1 июня, будут оставаться неизменными до апреля 2025 года. Поэтому с 1 августа стоимость электроэнергии не претерпит изменений. Сейчас фиксированная цена на электроэнергию для потребителей составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

Сколько за электроэнергию платят в Европе

Даже после повышения тарифов на электроэнергию стоимость коммунальных услуг в Украине стоимость за киловатт до сих пор не такая высокая, как в европейских странах. Общая же цена платежки за коммунальные услуги находится на самой низкой строчке рейтинга. Впрочем, и заработная плата в Украине остается одной из самых низких в Европе.

На конец 2023, среди тройки европейских стран, где цена за электроэнергию существенная:

Германия,

Ирландия

Бельгия.

За киловатт там придется заплатить ориентировочно от 0,40 евро до 0,37 евро. А по среднему банковскому курсу евро, по состоянию на 11 июня, это от 17 до 16 гривен за киловатт-час. В то же время в десятку входят Лихтенштейн, Дания, Кипр, Италия, Чехия и Латвия. Цена за киловатт колеблется от 0,35 евро до 0,27 евро – это от 15 гривен до почти 12 гривен.

Цена электроэнергии в ЕС и Украине / Инфографика 24 Канала

Цены за свет в Черногории и Боснии и Герцеговине как и в Украине одни из самых низких на сегодня и составляют 0,08 и 0,09 евро, или 3,4 гривны и почти 4 гривны.

С 1 июня 2024 года в Украине повысили тариф на электроэнергию до 4,32 гривны за киловатт.